El errático camino de las compras consolidadas de medicamentos, 2023-2024

Hemos caracterizado en este espacio aspectos diversos de las compras consolidadas para el abasto de medicamentos para el periodo 2023-2024 en manos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), por la labor titánica que significa para garantizar a las más de 30 instituciones públicas de salud participantes, los requerimientos de estos bienes para lo que resta del sexenio.

La realidad, prácticamente al cierre de enero: las compras no se han concretado y falta un largo tramo para lograr tremendo objetivo. El esquema 1 propuesto detalla la complejidad de las compras que se ha convertido en diversos procesos que se caracterizan por el apremio a tener el mayor número de asignaciones posibles, incluso con procesos de licitación abierta internacional donde es claro que el conjunto de empresas establecidas en México han hecho frente con elevados porcentajes de participación, y hacen del todo innecesario continuar con dicho tipo de procedimientos, cuando el mayor compromiso y entendimiento con el sistema son precisamente estas últimas.

En fin, el galimatías parece continuar. El lector puede observar la diversidad de eventos que se ocurren a partir de la investigación de mercado “madre” de 1,001 claves de medicamentos y cuyo fallo más grande al momento corresponde a la asignación de 484 claves por 1.7 mil millones de piezas (mmdpz) y 48,8 mil millones de pesos (mmdp) cuyo fallo (LA-012N7B997-E115.2022) fue emitido el pasado 13 de diciembre y que, como fue señalado en el artículo pasado, tiene diversas irregularidades en las asignaciones que ameritó inconformidades por parte de los oferentes participantes y que ha derivado en la emisión de una “acta de reposición” publicada en Compranet el pasado 25 de enero que modifica el listado de proveedores asignados, de acuerdo con un análisis del equipo INEFAM.

Hay 137 claves que fueron declaradas “desiertas”, es decir, no tienen proveedor asignado, en dicho fallo. Al momento se registra que 87 claves que han sido convocadas en “segunda vuelta” en la investigación de mercado “IM*012M7B997-E162” a las que se suman 22 claves más, que fueron sujetas de investigación de mercado en septiembre pasado. Hasta el momento se espera se convoquen bajo modalidad de licitación, o en su caso, como ha sucedido con INSABI en años pasados, a través de adjudicaciones directas.

Llama la atención que en el fallo “AA-012M7B997-E158-2022”, se identifica 46 claves adjudicadas de las 137 desiertas. Estas suman 93.4 mdpz y poco menos de 1.2 mmdp. Se agregan siete claves que complementan las piezas adjudicadas en la primera vuelta donde sus proveedores no lograron garantizar cien por ciento de las cantidades solicitadas. Lo que más llama la atención de dicho fallo de segunda vuelta, es su discrecionalidad en las asignaciones, dado que no fue publicitado abiertamente para lograr un mayor participación. Tal situación favorece a la opacidad en este proceso de consolidación y que no debe ocurrir de ninguna manera.

También fue posible identificar dos procesos de adjudicaciones directas consolidadas para medicamentos de patente y/o fuente única (AA-012M7B997-E133-2022 y AA-012M7B997-E112-2022) que suman 237 claves asignadas de 245 esperadas. La suma es de 35.44 millones de piezas e importe de 54.86 mmdp para el abasto bienal. Dichas cantidades se agotarán entre 70% y 80% solo en el 2023, por lo que sin duda ocurrirán compras adicionales o extensiones de contrato para el 2024, sujeto a negociación con los laboratorios correspondientes.

El 18 de enero se presentó el acta de apertura para 405 claves de medicamentos y 234 claves de dispositivos médicos del proceso 012M7B997-I-1-2023 cuya convocatoria fue publicada el 6 de enero. Se trata de un procedimiento con que demanda tiempos cortos para la asignación ante la urgente necesidad de contar con estos bienes. En el caso particular de los medicamentos convocados, se identifican 293 de 298 claves que en su momento tuvo la Oficina de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) bajo la modalidad de “largo plazo” y que ante su labor deficiente, INSABI solicitó finiquitara los contratos pendientes con dichas claves al 31 de diciembre. En realidad, esas 293 claves acumulan prácticamente 90% de lo convocado, con más de 500 mdpz respecto al total convocado entre las 405 claves con casi 554 mdpz.

En la apertura señalada, solo se presentaron ofertas para 331 claves, con el predominio de las claves “Ex-UNOPS” (287 con oferta) y las restantes provenientes de otra investigación de mercado que integra 112 claves, de las cuales solo se convocaron 100 y 44 tienen oferta, que derivan, hasta el momento, 74 claves sin oferta, es decir, 18% de las 405. El fallo se ha diferido para el miércoles 31 de enero, cuando inicialmente se esperaba su resultado el pasado viernes 27. Cabe señalar que las ofertaspresentadas a través de la nueva plataforma de Compranet “2023” tuvieron severos problemas en su integración debido a las intermitencias presentadas y que se agrega como otro factor de “atraso” para la emisión del fallo, situación que sigue sin resolverse y ha hecho evidente el bajo flujo de emisión de convocatorias desde su puesta en marcha.

Espero que al momento el lector no haya entrado en desesperación en comprender la narrativa del esquema mostrado y que está de acuerdo que se percibe como un proceso que se hace complejo por el hecho mismo de no hacer las convocatorias correspondientes con mayor anticipación y que al final genera mayor presión para demandantes como oferentes y que anticipa un proceso que tendrá aun problemas, sobre todo en lo que corresponde a la firma de contratos y primeras entregas cuando el año ya va avanzando, lo que no favorece en nada a los pacientes.

Es útil revisar el esquema resumen de lo aquí descrito y que concretamente permite afirmar, sujeto a cambios, que solo hay 774 claves adjudicadas que suman 1.8 mmdpz y 110.44 mmdp. Esto apenas podrá significar alrededor de 900 millones de piezas para cada uno de los años restantes de este sexenio y cuyos importes anuales son cercanos a los 55 mmd.

Hay 87 clave desiertas (sin oferente) que suman 245 mdpz y un importe estimado a los 4.17 mmdp.

Hay un número importante de claves pendientes por adquirir: esas 557 claves suman 811 mdpz y un importe estimado de al menos 5 mmdp. Su destino aun no está por conocerse y conforme pase

más tiempo, la probabilidad que sea por adjudicaciones directas a cuenta de cada institución será cada vez mayor.

Así las expectativas al cierre de este artículo