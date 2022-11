Compras Consolidadas en sector salud, entre la promesa y el fracaso

Hace algunas semanas el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) emitió las primeras convocatorias para la compra consolidada de medicamentos, dispositivos médicos y material de curación. En esta ocasión, pretenden cubrir los dos años restantes del actual sexenio bajo la promesa de que “ahora sí” habrá abasto suficiente y que desde el inicio del presente gobierno simplemente no se cumple frente a los continuos errores en la gestión en las compras, así como en su logística y distribución, situación que hemos señalado en este espacio.

Es preocupante que sea INSABI el responsable de tan titánica labor porque su desconocimiento y desempeño en dichas compras ha puesto en verdadera crisis la atención oportuna de los pacientes desde 2020, y particularmente 2021, el año de mayor desabasto como nunca antes observado, en coparticipación con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organismo que “finalmente” ha sido señalado por el mismo presidente López Obrador, el pasado 11 de noviembre, por ser incapaz de garantizar las compras requeridas en aquel año y es ahora el “chivo expiatorio” del gobierno federal para justificar sus desatinos, donde el “efecto UNOPS” (aquí documentado) es un ejemplo claro de las malas decisiones que perduran hasta hoy, como a continuación se analiza.

Para el actual ejercicio que definirá las adquisiciones 2023-2024, INSABI publicó una investigación de mercado para mil un claves, de la cual se han publicado cuatro convocatorias y se han emitido otras cinco investigaciones de mercado de manera complementaria, con claves distintas a las señaladas.

Entre las convocatorias destaca que Petróleos Mexicanos (PEMEX) se autoexcluye en la convocatoria y la compra queda integrada por 33 instituciones, entre las que aparece por primera ocasión, la Guardia Nacional, con muy pocas claves que son para disponer en botiquines.

Lecciones No Aprendidas

Es nuevamente evidente el mal diseño de las convocatorias: se emiten muy cercanas al inicio del año calendario en que serán vigentes los contratos que de ahí deriven de sus fallos, donde las primeras entregas en 2023 pondrán en premura a los laboratorios adjudicados, quienes adicionalmente enfrentan la incertidumbre por conocer las cantidades a entregar. Ello, puede resultar en una importante limitante para la participación de los proveedores en estos procesos, ante el alto riesgo de incumplimiento, porque recortará tiempos de la cadena de suministro de manera severa para garantizar la producción o importación de medicamentos y de dispositivos médicos. A esto se agrega la mala determinación de la cantidad requerida para cada insumo entre las instituciones participantes donde ocurren importantes contrastes: mientras algunos crecen varias veces respecto a su consumo anual esperado (conforme a la información de las bases INEFAM©), otras muestran decrementos mayores a 90%. Tal condición extrema es determinante para garantizar una adecuada compra, por lo que es de todo necesario que los funcionarios responsables revisen a detalle los requerimientos, que solo distorsionan y podrán afectar el consumo esperado, que de por sí ha sido irregular

Al integrar los procesos de adquisición bienal vigente se obtienen las siguientes cifras: en cuanto a medicamentos se observan poco más de mil claves de genéricos que pueden representar más de 2.6 mil millones de piezas (mmdpz); con un importe estimado de 110 mil millones de pesos (mmdp). Hasta el momento, solo se pretenden comprar 21 vacunas--entre las que se excluyen aquellas vs COVID-19--, que suman 26.1 millones de piezas (mdpz) y un importe estimado de 8.4 mmdp, en tanto que, entre los dispositivos médicos son 648 claves por poco más de 1 mmdpz que podrían sumar poco menos de 40 mmdp. En estos números falta conocer la adquisición de medicamentos de patente y fuente única que podrían alcanzar las 245 claves y que posiblemente registren a lo máximo, importes cercanos a los 70 mmdp para el bienio. El esquema 1, resume la evolución de los procesos que aquí se plantean, en tanto que las tablas 1 y 2 dan cuenta de los principales números y el detalle de los procedimientos actuales.



Para el caso de medicamentos y vacunas, se trata de disponer cerca de 60 mmdp (salvo los descuentos que presenten los oferentes) por cada año de la compra bienal con un consumo de 1.3 mmdpz. Ello, confirma la urgente necesidad de revisar los volúmenes por clave convocada, pues debe quedar presupuesto para medicamentos de patente y para al menos otras 600 claves que son requeridas en las instituciones (el sector público promedio consumo de 1,800 claves por año), lo que estrecha de manera importante el presupuesto esperado, como es el caso del 2023, cercano a los 86 mmdp.

Caso similar es para dispositivos médicos, las 648 claves representan 60% o 70% de las piezas que se deben consumir anualmente, aunque el importe estimado propuesto podría alcanzar el presupuesto estimado, que para 2023 es de 23 mmdp, limitando de manera importante a otras varias miles de claves que demanda el sector salud.

En particular, la licitación pública internacional abierta, LA-012N7B997-E115-2022, que cubre a 618 claves de medicamentos genéricos muestra los extremos de cantidades solicitadas en comparación al consumo histórico. Este proceso es el más relevante por su enorme representación: acumula más de dos mil 81 millones de piezas (mmdpz) con un importe estimado superior a los 73 mil millones de pesos (mmdp) en el bienio que viene, por lo que no es menor las imprecisiones de las cantidades

que ahí se observan y sus implicaciones para la correcta adquisición de los bienes terapéuticos, que definitivamente influirá en el fallo correspondiente y no se logre cubrir los medicamentos requeridos. La gráficas 1 y 2 muestran, entre las claves de medicamentos que son comparables vs consumos históricos anuales (2016-2018 y 2019-2021), la distribución de claves según los rangos de incrementos y decrementos en piezas en dos momentos distintos, que dan constancia de los extremos observados.

La gráfica 1. Distribución de claves del proceso LA-012M7B997-E115-2022, comparación vs consumos históricos anuales 2016-2018

Escenario para los fallos de dispositivos médicos en la consolidada bienal

Hace unos días se publicaron las aperturas de propuestas para la adquisición de material de curación, de las convocatorias señaladas en la tabla 3. Ahí, se observan los precios ofertados y con ello es posible hacer algunos escenarios. Los escenarios 3 y 5 son los que mejor se aproximan a lo que, desde el punto de vista quien escribe estas notas, serán las asignaciones correspondientes. Destaca que muy probablemente se adjudiquen dos terceras partes de las claves convocadas para este tipo de bienes terapéutico (414), que sumarían poco más de 666 mdpz, cuyo importe cercano a los 12 mil millones de pesos y con un posible ahorro cercano a 36%. Tal situación puede suceder incluso si los proveedores asignados debe hacer entregas en todo el país, sin participación de los operadores logísticos, donde se espera el retorno de los distribuidores representando laboratorios, lo cual puede ser afortunado para lograr mejor logística en las entregas de última milla y al menos no continúe la pesadilla vivida en este aspecto en los años recientes.

En contraste, se trata de que puedan quedar entre 138 a 241 claves “desiertas”, es decir, que no haya algún proveedor asignado por contener propuestas técnicas y económicas que no sean aceptadas por los evaluadores. Se trata de que en promedio 40% de las claves deban ser adjudicadas por procesos individuales, lo que sugiere una estructura de mercado poco afortunada ocurrida en los últimos años, conformada por esta extraña mixtura entre compras consolidadas del año en curso, con aquellos contratos extendidos del año inmediato anterior y con predominio de adjudicaciones directas en piezas y posiblemente en importes.

¿Y las lecciones?

En fin, las lecciones no están aprendidas. Será sin duda labor de los proveedores dar su mejor empeño para cumplir con el mayor compromiso de que los pacientes sean atendidos en tiempo y forma, y así aspirar a que el “sueño danés” algún día se cumpla. Hasta momento, los responsables de la generación de la demanda futura de estos bienes siguen mostrando desatinos que continuarán siendo lastimosos frente una población que es mal atendida.

Tabla 3

Director General del Instituto Farmacéutico (INEFAM)