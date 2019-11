Una movilidad integral requiere un uso inteligente del automóvil

Si bien el automóvil fue un descubrimiento que revolucionó la manera en la que nos movemos y "acortó las distancias", su uso excesivo ha tenido una serie de impactos significativos como la contaminación ambiental, ineficientes espacios públicos por la gran cantidad de lugares de estacionamiento y una congestión vehicular muy costosa, en varios sentidos, para la mayoría de las grandes ciudades. Estamos desperdiciando mucho tiempo y dinero, además de que enfrentamos numerosos problemas en nuestra salud física y mental por abusar del automóvil privado.

La solución no es deshacerse de los autos, ya que han traído grandes beneficios. Por ejemplo, son muy útiles ante carencias en el transporte público, para personas con dificultades para trasladarse, cuando es necesario desplazar objetos pesados, para recorrer zonas inseguras, así como para trayectos que deban realizarse a una gran velocidad por razones de urgencia. El automóvil, fuera de atascos, es un medio rápido, dinámico y flexible.

Sin embargo, necesitamos incentivar su uso de forma más eficiente, inteligente y menos costosa. Idealmente usarlo cuando realmente sea necesario y no para distancias cortas, tampoco en horas de tráfico lento, y aprovecharlo para mover a más gente en menos vehículos, ya que muchas veces llevan un sólo pasajero. Que haya menos vehículos por habitante, ya que en promedio un automóvil privado pasa más de 95% del tiempo estacionado.

Para incentivar un uso más eficiente de los vehículos se han implementado medidas muy diversas. En Shanghai, China, subastan las nuevas matrículas para controlar el crecimiento de vehículos en circulación. En una de las subastas se llegaron a ofrecer 6 mil 460 matrículas para 2 millones 800 mil personas que hicieron una oferta para obtener una.

Una estrategia diferente es limitar la circulación de vehículos en zonas específicas de una ciudad. Por ejemplo, en Londres los conductores pagan por circular dentro de la zona central restringida y en Milán hasta los propios residentes del centro tienen que pagar por entrar a esa zona. En el centro de Madrid está prohibido el uso de vehículos sin certificados ambientales y a los dueños de autos que no viven en el centro, se les limita el acceso; actualmente es una de las 11 ciudades del mundo donde más kilómetros se recorren en transporte público.

Por otro lado, hay lugares donde se implementa una tasa a la congestión o al derecho de uso de vía. En Singapur, desde 1975 se cobra una tasa de congestión que ha ido evolucionando y mejorando con el tiempo. Actualmente la red de peajes electrónicos monitorea el tráfico y cobra una tarifa más alta cuando más congestión vehicular hay, con lo que incentiva a no usar el automóvil en horas pico a menos que sea muy necesario. El modelo de Singapur se asemeja más al de un mercado, donde el precio del peaje se establece cada media hora en función de la oferta y la demanda.

En Manhattan, el más famoso distrito metropolitano de la ciudad de Nueva York, piensan implementar en 2021 un sistema de tasa de congestión con el que acceder podría costar entre 10 y 15 dólares por entrada.

Otros países han optado subir el costo de la gasolina o crear cobros como el de la verificación vehícular o la posesión de un automóvil, mejor conocido como la tenencia. Este tipo de impuestos es criticado por algunos expertos, ya que es un cobro por el hecho de tener vehículo y no por la cantidad de veces que se usa, lo que puede provocar que el dueño que ha asumido este costo, se vea incentivado a usar mucho más el automóvil para sentir que valió la pena el pago. Por esta razón muchos expertos prefieren los cobros sobre qué tanto se usan las vialidades y los estacionamientos.

Lo importante es que el dinero que se recaude por cualquiera de estos métodos se utilice para mejorar el transporte público y la infraestructura para vehículos no motorizados (como las bicicletas), siendo además una buena estrategia para desincentivar el uso del automóvil privado.

Tener alternativas es muy importante y esto quedó demostrado durante el desabasto de gasolina en enero de 2019 y en el doble "Hoy no Circula" de abril de 2016 en la Ciudad de México. Estos dos episodios recientes dieron cuenta de la alta dependencia al uso de automóviles, con filas de horas y horas para cargar gasolina, y con precios excesivos por servicios de transporte privado respectivamente.

Por ello debemos implementar modelos de movilidad integrales, en los que el ciudadano tenga un abanico amplio de posibilidades para transportarse como mejor le convenga y que pasar de un medio de transporte a otro sea muy sencillo. Por ejemplo, muchas personas estarán más dispuestas a irse en bicicleta a su trabajo si saben que en la tarde tendrán varias alternativas para regresar y que ante una contingencia podrán prescindir de la bicicleta.

Así, debemos mejorar la seguridad, comodidad y eficiencia del transporte público, hacer vialidades más inclusivas como en Copenhague, donde el transporte público, las bicicletas y los peatones tienen un amplio espacio para circular y convivir con los automóviles privados.

Existen medios de transporte muy diversos para atender necesidades y situaciones muy diferentes. Por ejemplo, la bicicleta o los scooters se desempeñan muy bien en distancias cortas y a horas con mayor tráfico vehicular.

Para distancias medias, se puede considerar el uso de bicicletas eléctricas, que también le sirven a quienes no quieren llegar físicamente agotados a sus destinos. Y para distancias largas, el transporte público masivo y el automóvil se configuran como una mejor opción, especialmente si son eléctricos o no muy antiguos para que no contaminen tanto.

La clave de una buena movilidad es saberlos combinar y permitirle a todos acceder al que más le convenga dependiendo de su necesidad.