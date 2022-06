Se quedan cortas las medidas contra el cambio climático en México

La semana pasada el Presidente expuso un decálogo de medidas para combatir al cambio climático desde el gobierno mexicano, las acciones propuestas son positivas, pero se quedan cortas y no van a permitir al país cumplir sus metas de sustentabilidad.

Para empezar, me da gusto escuchar que el gobierno trabaja en la construcción de un parque de energía solar en Sonora, en la modernización de sus plantas hidroeléctricas y que el gobierno mantenga el compromiso de México de producir 35% de la electricidad con energías limpias para 2024.

El problema es que las medidas del gobierno no van a alcanzar para llegar a la meta de 35% en la producción de electricidad con fuentes renovables, pues sólo agregan una quinta parte de lo que se necesita de acuerdo con muchos especialistas.

La Secretaría de Energía (Sener) recientemente publicó el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2022 - 2036 y en él se expone que la misma Sener planea que se alcance la meta de 35% de electricidad limpia hasta 2031. Recordemos que construir y empezar a operar plantas eléctricas tarda mucho tiempo, por lo que ya podemos prever que no se cumplirá la meta a falta de proyectos suficientes que se estén construyendo desde ahora.

Además, los expertos dudan que las hidroeléctricas puedan funcionar como desea el gobierno en un contexto de falta de agua en muchas zonas de México.

Por otro lado, el gobierno tiene detenidos más de 2 mil Mega Watts en parques eólicos y solares que están listos para operar, los cuales fueron construidos con transparencia y se ofrecen a precios bajos. Sólo necesitan la autorización del gobierno, a diferencia de la inversión que está prometiendo ahora el Presidente que apenas está en planeación.

El gobierno promete que más adelante empresarios estadounidenses harán nuevas inversiones en energía renovable en la frontera, lo que se pactó sin transparencia y sin permitir a otros empresarios competir.

El gobierno federal también propone modernizar seis refinerías, terminar la refinería en Dos Bocas y la adquisición de la refinería de Deer Park.

Aquí hay algo muy controvertido, pues se anunció que eran 10 propuestas para combatir el cambio climático y esta medida de incrementar nuestra refinación de petróleo alimenta la contaminación y el cambio climático.

Al momento de refinar petróleo, además de crear gasolinas, también se crea combustóleo, uno de los combustibles más contaminantes y poco útiles, por lo que el Presidente también prometió la construcción de dos plantas coquizadoras en la refinería de Tula, Hidalgo, y en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, para transformar el combustóleo en gasolinas.

Es positivo convertir el combustóleo en gasolinas, pero no es lo que le conviene a los mexicanos, nuestro dinero estaría mejor empleado en los energéticos más rentables que son las energías renovables.

Por otro lado, me permito recordar que el gobierno federal afirmó que la refinería en Dos Bocas costaría 8 mil millones de dólares (mdd) y estaría lista para mayo de 2022, no obstante, la refinería podría costar hasta 18 mil mdd, de acuerdo con algunos medios, 80% más de lo planeado inicialmente y no producirá gasolina hasta 2023 o después. Se advirtió que eran promesas muy difíciles de cumplir y terminaron por no cumplirlas.

Otro compromiso del gobierno federal es reducir en 98% las emisiones de gas metano que emite Pemex durante sus procesos de exploración y producción petrolera.

Este anuncio se da luego de un escándalo mediático y una investigación de la Agencia Espacial Europea del 9 de junio que denuncia la gravedad de las fugas recientes de metano de Pemex.

Además de las fugas, cuando inició la actual administración quemábamos 158 millones de pies cúbicos de gas natural al año durante la extracción de petróleo, en 2021 la cifra subió a 494 millones de pies cúbicos, se triplicó.

Tenemos que capturar y aprovechar nuestro gas natural, no podemos dejarlo que se escape como contaminante a la atmósfera ni debemos quemarlo como si fuera un desperdicio. Que bueno que se va a hacer algo para mejorar el tema de las fugas de metano y que se haga para aprovecharlo en lugar de quemarlo, el problema es que dimos tres pasos para atrás y ahora se planea dar dos para adelante, no es suficiente.

El gobierno federal también promete que el 50% de la producción de vehículos serán cero emisiones para el 2030. Ojalá que el gobierno actual haga lo necesario para cumplir esta meta, desafortunadamente no se están enfocando en lo que debe ser nuestra prioridad: un mejor transporte público eléctrico, lo que reduce mucho más las emisiones contaminantes que los vehículos privados eléctricos.

Además, si vamos a producir muchos más vehículos eléctricos deberíamos estar apoyando una inmensa cantidad de inversión pública y, sobre todo, privada, en energías renovables para surtir a tanto automóvil eléctrico, pero este gobierno frenó este tipo de inversiones y está dando prioridad a la producción eléctrica mediante la quema de combustibles fósiles de acuerdo con su política energética y su nueva Ley Eléctrica.

Por último, el Presidente habló del programa Sembrando Vida como un medio de reforestación, no obstante, muchos de los beneficiarios del programa primero deforestan para luego cobrar el dinero del programa. No hay una evaluación independiente de este programa y muchos expertos lo critican fuertemente, su beneficio no está claro.

Si bien puede decirse que algunas medidas del gobierno suman al combate al cambio climático, son claramente insuficientes y se quedan muy cortas pues no se enfocan en los principales problemas del sector energético mexicano como el tema del autoconsumo eléctrico de las grandes empresas ni la infraestructura de transmisión de electricidad que tanto se necesita.

Este decálogo parece un intento para reducir la tensión que se ha generado con Estados Unidos, donde los empresarios y el gobierno están preocupados por las acciones de nuestro gobierno en materia energética y de cambio climático, entre otras cosas.

Actualmente existe una maravillosa oportunidad para que mucho dinero sea invertido en México por nuestro gran potencial de producir electricidad con el viento y el sol, lo que crearía miles de empleos bien pagados para los mexicanos, pero seguiremos desperdiciando este momento con políticas y acciones tan insuficientes, y en política no basta con tener buenas intenciones, también hay que saber cómo dar buenos resultados.

