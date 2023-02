Ojo, tu futuro está en juego y tú puedes defenderlo

Cómo al escuchar la alarma sísmica cuando salimos de nuestros hogares y oficinas para salvar nuestras vidas, este domingo debemos salir a la calle para salvar nuestra democracia y nuestro derecho a escoger a nuestros gobernantes.

Algunas personas me han dicho que les parece muy caro el Instituto Nacional Electoral (INE), que debemos reducir su presupuesto. Entiendo su preocupación, no obstante, donde debemos de ahorrar dinero es en los errores del gobierno.

Para empezar, el presupuesto del INE incluye el dinero que se necesita para que los mexicanos tengamos nuestra credencial de elector y que es nuestra forma de identificarnos, por lo que es un gasto que va más allá de organizar las elecciones. Además, buena parte del dinero que se otorga al INE es para que los partidos políticos realicen sus actividades ordinarias y sus campañas políticas.

Encuentro difícil creerle al gobierno que quiere ahorrar dinero en el INE, cuando lo único de austero que tiene este gobierno es que es austero en buenas ideas y resultados.

En cuanto a la austeridad, yo no empezaría por el INE, sino por reducir las cuantiosas pérdidas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que con un año de sus pérdidas podríamos financiar el presupuesto del INE por más de 30 años, y son 100 años si le agregamos el derroche en el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas.

La cultura de la desconfianza ha elevado el costo de nuestras elecciones al tener que poner más procesos contra el fraude, si quieren ahorrar en el INE deberían empezar por no atacarlo y no generar más desconfianza, mejor respetar su autonomía.

También me han dicho que el INE no es perfecto y que hay cosas que mejorarle. Eso es cierto, pero una cosa es mejorarlo, incluso fortalecerlo, y otra cosa es destruirlo porque no es perfecto. Hay que salir a defender al INE y platicar de cómo podemos mejorarlo.

Sin el INE, los mexicanos perderemos nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes, y sin ese derecho, con el tiempo nos quitarían hasta nuestro derecho de expresarnos libremente. En todos los países en los que se destruye la democracia, con el tiempo se destruye la libertad de expresión.

El INE defiende nuestros derechos en las campañas electorales, vigila que no se rebasen los montos de gasto permitidos, supervisa que los recursos de los candidatos provengan de fuentes lícitas, revisa que los gobernantes no favorezcan a algún partido en campaña, defiende que tu voto sea contabilizado y que no haya fraudes electorales.

El gobierno pretende desaparecer a 9 de cada 10 trabajadores del INE en el Servicio Profesional Electoral Nacional, sin ellos, el árbitro va a quedar tan debilitado que el partido en el poder podrá hacer cualquier trampa y saldrá impune, aprovechando el dinero de tus impuestos y todo el poder del Estado.

Si el gobierno logra su cometido, en las elecciones de 2024 jugará con 25 futbolistas y la oposición jugará sólo con 11 ¿qué clase de legitimidad tendría de ganar?

Sólo hay que revisar el comportamiento de Morena de cara a 2024. Está promoviendo a sus corcholatas de forma ilegal, obligando a los servidores públicos a apoyarlos, amenazando a la gente a votar por ellos o perder sus apoyos gubernamentales, uso electoral de encuestas, hay una sobreexposición de sus corcholatas y parece que pretenden superar los montos de campaña, además de cometer delitos electorales porque quieren que nadie los vigile. Todo lo que en el pasado defendieron y argumentaron que era indebido, ahora lo hacen y de forma descarada y cínica.

El único capaz de revisar todos esos agravios es el árbitro electoral, si quieren desaparecer al árbitro ¿Por qué será? ¿Por caro? No es caro, es menos del 0.2% del presupuesto de la federación. Que pena que algunos todavía creen que es por eso.

¿Es por defender a la oposición? Tampoco: Fue el actual árbitro electoral el que declaró la victoria de Morena en la Presidencia de la República, en la mayoría de gobiernos estatales y congresos locales.

Fue el actual árbitro electoral el que anuló las victorias del PRI para gobernador en Tabasco en el 2000, para gobernador de Colima en 2003 y en la alcaldía de Morelia en 2011 ¿Cuántas victorias electorales le ha anulado a Morena?

El gobierno no quiere desaparecer al arbitrio ni por caro ni por corrupto, lo quiere desaparecer porque le estorba para eliminar la alternancia y quedarse en el poder de forma ilegal.

Quieren eliminar al árbitro cueste lo que cueste, ya lo intentaron con una reforma constitucional, ahora lo intentan con una reforma a las leyes que viola la Constitución, y si pierden, lo intentarán amañando la elección de los Consejeros Electorales del INE. Parecen desesperados por desaparecer al árbitro.

Parecen aterrados por perder en 2024 ¿qué tienen que esconder? ¿Qué temen que un gobierno de oposición les encuentre y les denuncie? ¿Qué tan malas cuentas le van a entregar a la ciudadanía que creen que no pueden ganar en una elección justa?

Dice un dicho popular: Dime de qué presumes y te diré de qué careces. El gobierno repite tantas veces que ellos son diferentes y honestos, en lugar de demostrarlo, que parece todo lo contrario. El gobierno se dice honesto y justo pero quiere competir sin árbitro y con todas las ventajas de estar en el gobierno.

Los ciudadanos tenemos que defender al INE para que el INE defienda nuestro voto y nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes.

Uno de cada quince mexicanos murieron en la Revolución Mexicana, una lucha cuyo lema era Sufragio Efectivo, No Reelección. Dieron la vida para que nosotros pudiéramos elegir a nuestros gobernantes, para que hubiera democracia, así de importante es la democracia para dar la vida como ciudadano.

La era de los gobernantes fuertes debe caer, debe dar paso a la era de los ciudadanos, la era de los gobiernos de coalición, la era del consenso social y la era de la inclusión.

Esta es nuestra batalla, lo que está en juego es nuestro futuro y la viabilidad de nuestro país de no deteriorarse por completo. Nos estamos jugando el país y nuestras libertades. Es momento de que asumamos nuestra responsabilidad como los verdaderos soberanos de este país.

El poder no admite vacíos, si nosotros como ciudadanos no asumimos ese poder y lo ejercemos, un puñado de políticos decidirá por nosotros. Es una responsabilidad que no podemos eludir, tenemos que asumir el reto de defender lo nuestro.

Es momento de demostrar que estamos a la altura de las circunstancias, la democracia es nuestra y tenemos la capacidad de defenderla.

La democracia va mucho más allá del modelo de gobierno, neoliberal, comunista, socialista, populiusta o capitalista. La democracia como mínimo es tener certidumbre en cuáles son las reglas electorales y que esas reglas se van a respetar, pero tener incertidumbre en cuál va a ser el resultado electoral. Eso es lo que se está defendiendo, nada más.

No importa qué tipo de gobierno prefieras, qué partido político te agrade, incluso si te desagradan todos, mientras estés de acuerdo en una competencia electoral justa te invito a que salgas a las calles este domingo 26 de febrero a defender tus derechos y tu futuro. Seamos la generación que defendió la democracia y nuestros descendientes estarán orgullosos de eso.