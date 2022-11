No vayamos a llorar mañana como súbditos lo que no supimos defender hoy como ciudadanos

Pocos momentos han sido tan importantes para el futuro de nuestro país como ahora. México está por decidir si seguimos por el camino de la democracia o la abandonamos, y por ello los mexicanos necesitamos darnos cuenta que este es el momento de expresarnos.

El domingo 13 de noviembre las y los mexicanos debemos salir a las calles a decir que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se tocan.

No hay nada más caro que no tener libertades, no hay nada más caro que vivir en un país autoritario porque hay una clara relación: en los países autoritarios se deteriora la seguridad pública, los salarios, las libertades de la gente, la salud, la educación y muchas otras cosas.

La reforma electoral que propone Morena le permitirá hacer suyo el árbitro electoral y de esta forma asegurarse que ganen todas las elecciones que quieran, no importa cual sea la voluntad de los mexicanos.

Para que una elección sea legítimamente democrática, las reglas y el árbitro electoral deben ser aceptados no por la mayoría de los competidores, sino por todos los competidores. Por ello, actualmente un mexicano sólo puede ser consejero del INE si tiene el visto bueno de una gran mayoría de las fuerzas políticas, dos terceras partes para ser concretos.

Morena quiere cambiar eso, quiere ser quien postule la gran mayoría de los candidatos al Consejo General del INE y elegirlos con una mayoría simple. De esa forma va a controlar al árbitro electoral que ya no contará con la aprobación de una gran parte de los competidores, lo que eliminará la legitimidad de la elección y provocará que todos sepamos los resultados de cada elección antes de que se efectúe, siempre va a ganar Morena al controlar al gobierno y al árbitro electoral.

Además, hay que tener cuidado con la letra chiquita de la reforma, pues pueden dejar muchas puertas abiertas en la Constitución para que en una subsecuente reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales incluyan más formas de controlar las elecciones. Para reformar esa Ley no necesitan a ningún partido de la oposición, como si los necesitan para aprobar una reforma a la Constitución, es decir, podrían pasar los cambios que quieran a la Ley.

Por ello insisto, aunque hay cosas perfectibles en el INE, ante el gran riesgo que corremos de perder nuestra democracia lo más sano es no aprobar ningún cambio a la Constitución. La reforma electoral debería esperar hasta que termine la próxima elección presidencial que está muy cerca.

De hecho, esta es la primera reforma electoral que pretende hacer al final de un sexenio en lugar de al inicio, la primera que recoge las demandas del gobierno en lugar de las demandas de la oposición, además de ser la primera reforma en la que se le quita poder al INE en vez de fortalecerlo. Es diferente a todas las reformas electorales del pasado porque es la primera que busca una fuerte regresión democrática.

Morena quiere justificar su reforma aduciendo que el INE es muy caro y que tenemos una de las democracias más caras del mundo, esto es falso y el gobierno perdió el derecho de poder justificar cualquier cosa bajo el argumento de la austeridad.

Lo caro no es el INE, sino la mala gestión que ha hecho el actual gobierno, que podría financiar fácilmente por 100 años al INE si se hubiera evitado las pérdidas de CFE durante 2021, las pérdidas de Pemex en 2021, más el gasto total estimado para sustituir el aeropuerto en Texcoco por el Felipe Ángeles (AIFA), el gasto total estimado para la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya que sumaron más de 1.4 billones de pesos.

Además, el INE no es un gasto, es una inversión. 7 de cada 10 mexicanos aprueban el desempeño del INE y consideran que no requiere grandes cambios, pero la defensa del INE y la democracia no se reducen únicamente a mostrar apoyo en las redes sociales o en las pláticas con amigos, tenemos que salir a las calles a gritarlo a toda la clase política.

La democracia va mucho más allá de simplemente votar por nuestros gobernantes, en la democracia no existe un rey o un dictador que sea el soberano, la soberanía recae en los ciudadanos y ese poder conlleva una gran responsabilidad, la responsabilidad de dialogar, de informarnos de lo que pasa con nuestro país, de respetar a los que opinan diferente, que las mayorías respeten los derechos de las minorías, que el gobierno sea transparente y haya una clara división de poderes.



Nosotros como soberanos somos los dueños del árbitro electoral y somos responsables de defenderlo, no nos podemos dar el lujo de ser omisos y no levantar la voz de la forma más visible: marchar en las calles.

A lo largo de nuestra historia, la lucha por la democracia ha sido ardua y en muchos casos violenta. Se han perdido las vidas de muchísimos mexicanos, como durante la Revolución Mexicana, la lucha que inició Francisco I. Madero para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz e instaurar la democracia en México, por ello su lema de campaña fue Sufragio efectivo, no reelección.

Durante la revolución fallecieron más de un millón de mexicanos en un país que únicamente tenía 15 millones de habitantes.

La lucha por obtener las libertades que hoy gozamos ha sido enorme, no podemos los mexicanos de hoy deshonrar y no reconocer el esfuerzo de los mexicanos que nos han antecedido, debemos valorar lo que tenemos, no vayamos a llorar mañana como súbditos lo que no supimos defender hoy como ciudadanos.

Los mexicanos del pasado dieron la vida por defender nuestra democracia, lo menos que podemos hacer es salir a marchar por ella, sería imperdonable la apatía frente a la amenaza a nuestra democracia.

No importa a favor de qué partido político estés, no importa en contra de que partido político estés, incluso si estás contra todos los partidos, mientras quieras tener la posibilidad de quitar a los malos gobiernos con el voto, mientras defiendas los cambios de gobierno sin violencia es importante que salgas a las calles este domingo.

Muchas personas que no apoyan a los partidos de oposición ya dijeron que saldrán el domingo a marchar, porque a quien si apoyan es al INE, a sus libertades y a su democracia. La marcha no es a favor de ningún partido, sólo es a favor de la democracia y de la autonomía del árbitro electoral.

La marcha de este domingo es una pequeña inversión de tiempo comparado con todos los beneficios que nos da vivir en democracia y todo lo que perderíamos si dejamos de ser una democracia.

Todos contamos, cada mexicano que se manifieste en las calles a favor del INE este domingo será una batalla ganada.

El ataque de este gobierno contra el árbitro electoral se ha dado durante todo el sexenio, cada año le buscan recortar más y más su presupuesto y le quieren dar el último gran golpe con esta reforma.

En Cancún, Ciudad de México, Chihuahua, Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Xalapa y otras ciudades estamos convocados la mañana de este domingo 13 de noviembre para defender al INE, para defender nuestro futuro.

Todos contamos, el INE cuenta tus votos y México cuenta contigo.