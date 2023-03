¿Negación o falta de estrategia? El gobierno federal y la seguridad en México

La peor forma de enfrentar un problema es negarlo, El gobierno federal se niega a entender que la situación de inseguridad en México es terrible y carece de una estrategia de seguridad seria para mejorar la situación.

Dato mata relato, por más que el gobierno diga que estamos bien en México, la tasa de homicidios es el cuádruple que la de Estados Unidos y es casi el triple que la tasa de homicidios de Costa Rica.

México tiene 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo de acuerdo con la Fundación Seguridad, Justicia y Paz y tiene 5 de las 6 ciudades más peligrosas de acuerdo con el Citizens' Council for Public Security and Criminal Justice. Más claro ni el agua.

El gobierno podrá decir que tiene otros datos, pero la sociedad de México tiene otras historias: el dolor de las madres que han perdido a sus hijos y el dolor de los huérfanos que han perdido a sus padres. Las extorsiones están a la orden del día y hoy en México no te sientes tranquilo ni adentro de tu casa.

México está viviendo su peor momento de inseguridad. En mi generación la calle era nuestra, podíamos salir tranquilamente, jugar en los parques públicos, regresar tarde a nuestras casas y nuestras madres sólo nos pedían regresar temprano. Hoy lo que te dicen es por favor no salgas, esa no es vida, especialmente para los jóvenes.

En la juventud necesitas salir, divertirte, tener una pareja, tener amigos para conocerte a ti mismo, para conocer el mundo y para formar relaciones que te van a servir durante toda tu vida.

Que los jóvenes estén encerrados o tengan miedo es sumamente perjudicial para su salud mental, para su desarrollo y para su forma de ver la vida, crecerán con miedos e inseguridades. Es simplemente inaceptable, por eso tenemos que recuperar este país ya que este gobierno no tiene una buena estrategia contra el crimen porque de hecho niega que haya un problema de inseguridad.

De hecho, me han contado en los ministerios públicos que les dan menos de 2 mil pesos para gasolina al mes, el número de delitos que pueden investigar se ve muy limitado por la cantidad de gasolina que tienen. Con el gobierno que niega este problema las cosas no van a mejorar, necesitamos un cambio de rumbo.

Sí hay cómo, he estado en Coahuila y Yucatán, entidades donde se preocupan por equipar y capacitar bien a sus policías, mejoran a sus ministerios públicos y los organismos encargados de la seguridad están mejor coordinados.

Cuando las policías y demás instituciones perciben que el gobierno sí está decidido a mejorar la seguridad se coordinan y se ponen a trabajar.

Las políticas públicas de seguridad tienen continuidad a pesar de los cambios de administración y la gente está orgullosa de su gobierno. Los ciudadanos participan por tener una sociedad segura porque el gobierno les ha dado las herramientas y la confianza para hacerlo, no dejan de denunciar los crímenes.

A nivel federal el único organizado es el crimen y así no vamos a llegar a ningún buen lado.

Yo sostengo que este presidencialismo exacerbado se ha vuelto el principal obstáculo del desarrollo de nuestro país, necesitamos en México más protagonismo del municipio, más de los estados, más ciudadanía y menos presidencialismo.

No somos esos ciudadanos indefensos que necesitamos que papá gobierno nos defienda y nos solucione todo, es el tiempo de los ciudadanos.

Finalmente, también quiero señalar la importancia de que tengamos un crecimiento económico vigoroso y un mejor reparto de la riqueza. México no va a estar en paz si los mexicanos no tenemos mejores oportunidades de progresar, pero nuestra economía es más pequeña de lo que era en 2018 y ya pasaron cuatro años, además de que la población ha crecido y aun así la economía es más chica, hasta nuestros pares latinoamericanos se han desempeñado mejor. Los mexicanos ya no nos comemos los cuentos y lo que no nos cuadran son las cuentas.

También debemos promover empresas más responsables con sus trabajadores, con sus proveedores y con el medio ambiente, tenemos que ayudarles a disminuir sus costos para que cobren precios más bajos a los consumidores mexicanos y paguen salarios más altos a sus trabajadores, es por el bien y la tranquilidad de todos.

México no tiene por qué aceptar este nivel de inseguridad, esto no puede seguir así. Necesitamos un México seguro, por tu bien, pero sobre todo por el de tu familia.