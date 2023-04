Morena viola el proceso legislativo y acelera la aprobación de reformas por intereses oscuros

La prisa es el mejor aliado de los intereses ocultos y la peor enemiga de la democracia, la aprobación apresurada de leyes solo beneficia a aquellos que tienen algo que ocultar. Morena acaba de mostrar su cara antidemocrática al aprobar muchos cambios a la ley sin debatirlos.

Los diputados, al aprobar un gran paquete de reformas en tiempo récord, omitieron los procedimientos que dicta la ley para hacer reformas, evadiendo en algunos casos requisitos como el debate abierto con la sociedad.

Hay dos principales razones por las que rompieron todos los récords y aprobaron todo de forma tan acelerada: ocultar el daño que están haciendo y porque se les acaba el tiempo, debido a que se les vienen encima los tiempos electorales.

Si tienes que esconder algo, entonces, es probable que no deberías estar haciéndolo. La oscuridad es el hábitat natural de los los deshonestos.

Aprobaron las reformas tan rápido porque saben lo dañinas que son y no querían someterse a la crítica social de cada una de sus acciones.

Desaparecieron la Financiera Rural (FND), modificaron profundamente el Conacyt y le dieron nuevas facultades civiles al ejército, como vigilar el espacio aéreo o administrar el dinero que pagan los extranjeros por visitar nuestro país.

Estas medidas se hicieron sin visión de largo plazo, sin una buena estrategia, sin un debate social; se hicieron igual que cuando desaparecieron al Seguro Popular y crearon el INSABI como una ocurrencia, y tendrán el mismo fin que el INSABI: el fracaso.

Los Diputados de Morena, también desaparecieron recientemente al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), instituto que su mismo partido creó durante la actual administración; sin embargo, antes de que acabara su periodo tuvieron que aceptar su fracaso; que no funcionó y que dejaron sin acceso a servicios de salud a 16 millones de mexicanos al desaparecer en fast track al Seguro Popular. Fue una ocurrencia, igual que las reformas actuales.

Ahí no para su destrucción, ahora quieren desaparecer al Sistema Nacional Anticorrupción y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Su argumento es que no funcionan, el mismo argumento que dieron cuando destruyeron al Seguro Popular y nuevamente no los sustituirán con algo mejor, simplemente le darán al Presidente y a sus empleados cercanos todo el poder.

Quieren que ahora sea el gobierno quien dicte qué contratos gubernamentales podemos revisar y cuáles no, qué cuentas podemos pedirle al gobierno y cuáles no. Quieren que sea el propio gobierno el que se juzgue a sí mismo y nos diga cuándo está siendo corrupto y cuando no. Quieren que sea juez y parte, quieren robar y que nadie los pueda exhibir nunca.

La segunda razón de esta destrucción tan acelerada de Morena es porque después de la elección del Estado de México y Coahuila, todos estarán concentrados en la elección del 2 de junio de 2024. El actual periodo de sesiones termina el 30 de abril y después de ello será mucho más difícil reformar leyes.

Precisamente como se les acaba el tiempo, están más urgidos que nunca para destruir lo que tantos años nos ha costado construir a los mexicanos: una democracia. No solo se quieren aferrar al poder, también quieren que nadie pueda deshacer sus cambios.

Nuestra democracia no daba los mejores resultados, pero poco a poco se iba consolidando y mejorando. El presidente tiene alta aprobación en su persona, pero el gobierno de Morena está completamente reprobado por la sociedad, pues da pésimos resultados, está lleno de ocurrencias y destrucción.

Mientras más pasa el tiempo, más destruyen a México y no importa lo mucho que nos cueste, vamos a construir el mejor México que hayamos conocido.

Vamos a seguir impugnando los cambios a nuestras normas que sean ilegales, vamos a sacarlos del poder y todos juntos, bajo un gobierno de coalición, en donde el presidente solo sea uno más de millones de mexicanos trabajando en conjunto, vamos a crear el país que tanto anhelamos.