Lo que debes saber de la crisis de las pensiones en México

Hay un problema muy grave para los jóvenes, y no tan jóvenes, mexicanos: la van a pasar muy mal cuando se jubilen si no hacemos algo con calidad de urgencia.

Actualmente hay el triple de trabajadores que adultos en edad de jubilarse, por lo que la aportación que hace cada trabajador a los jubilados y pensionados no es muy grande.

Pero esto va a cambiar. Si eres menor de 40 años, cuando te toque jubilarte la relación de trabajadores – adultos mayores será cercana a la mitad de hoy.

Esto podría implicar que cada trabajador tenga que aportar mucho más de su sueldo a las pensiones, que las pensiones se reduzcan a pesar de que hoy ya son insuficientes, o que nuestra economía crezca mucho y la situación que enfrentes en tu vejez no sea tan dura como se estima hoy.

Es cierto que ahora los trabajadores mexicanos tienen su propio fondo del retiro, en el que ahorran mientras trabajan para no depender de las aportaciones de los jóvenes en el futuro, no obstante, más de la mitad de los trabajadores mexicanos son informales y no tendrán este beneficio.

Además, el salario promedio en México es de apenas 8 mil pesos mensuales, no alcanza para ahorrar para el retiro, y por ello, la jubilación de los mexicanos muy probablemente dependerá en gran medida de los impuestos que paguen los trabajadores.

Por eso es tan importante que sí haya crecimiento económico y México lleva muchos años creciendo de forma insuficiente, en especial los últimos cinco años en los que nuestra economía no ha crecido.

Hace un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional actualizó su estimación del crecimiento económico de cada país. Su resultado es que el tamaño de la economía que le toca a cada mexicano se hizo más chiquito, -1.3%, de 2018 a 2023. Cómo el cangrejo vamos para atrás.

En cambio, el tamaño de la economía que le toca a cada brasileño, colombiano, costarricense o panameño, ha crecido más de 5% en los últimos cinco años, por poner algunos ejemplos.

La semana pasada, The Economist publicó el artículo "Grandes partes de Asia se están volviendo viejas antes de enriquecerse” en el cual advierte el grave problema de las pensiones hacia el futuro.

En el artículo exponen que mientras que Francia tuvo más de 100 años para prepararse para el envejecimiento poblacional, y Estados Unidos tuvo 70 años, los países asiáticos no han tenido ni 30 años para estar listos.

Antes, la gente tenía muchos hijos, ahora abundan las personas sin hijos. Este envejecimiento de las poblaciones tomó a Francia y a Estados Unidos ya desarrollados y con posibilidades de pagar pensiones, pero a los países asiáticos y los latinoamericanos nos está atrapando apenas en desarrollo.

Por ello advierte que el crecimiento de la economía de Tailandia de 1960 a 1996, que fue de un impresionante 7.5% cada año, fue insuficiente. Japón creció más del 10% cada año en esa época, y los japoneses sí tienen pensiones dignas.

Los mexicanos teníamos mayores ingresos anuales que los chinos, los panameños y los coreanos, pero nos estancamos y todos ellos lograron crecer sus ingresos mucho más que nosotros:

Fuente: Fondo Monetario Internacional

México aún tiene una población joven con una edad media de 29 años, podemos aprovechar esta condición para generar un crecimiento acelerado. No obstante, tenemos que actuar ya porque nos queda poco tiempo.

Nuestro país necesita un nuevo rumbo, uno que genere buenas oportunidades para todos y un crecimiento económico muy vigoroso, para crear el México próspero, incluyente, sustentable, justo y en paz que nos merecemos.

Nota: Cuando hablo de trabajadores en este artículo, me refiero a trabajadores tanto formales como informales, y que trabajan por lo menos 35 horas a la semana.