Defiende tu derecho a elegir a tus gobernantes

Está en riesgo que te cuenten como ciudadano mexicano. El poder y la soberanía recaen en última instancia sobre los ciudadanos mexicanos, pero esto sólo es cierto si somos una democracia, es decir, en la medida en que nuestra voz y nuestro voto sean contados y tomados en cuenta.

El hecho de que los ciudadanos seamos quienes elegimos a nuestros gobernantes es algo muy nuevo. Casi toda la historia de nuestras civilizaciones está llena de monarcas, emperadores y dictadores que la gente no podía quitar o elegir a su antojo.

México no fue considerado una democracia plena hasta hace apenas un poco más de un par de décadas, vivir en democracia es algo que no debemos dar por sentado, en cualquier momento podemos perderlo.

Lo que está en juego no es el Instituto Nacional Electoral (INE) sino tu derecho a elegir a tus gobernantes y el futuro de tu país, tu derecho a defenderte de que un gobierno autoritario y abusivo pueda imponer en México una visión hegemónica con el control total de las elecciones.

Las reformas electorales del gobierno, llamadas el Plan B, son en realidad su Plan A, su plan original del “agandalle”: controlar las elecciones y quitarte tus derechos políticos más fundamentales.

Cómo no pudieron cambiar la Constitución para obtener el control de las elecciones, ahora violan la Constitución para controlar las elecciones. Es lo mismo, pero con otro mecanismo.

Para ello, pretenden desmantelar toda capacidad al INE de poder defender tu voto y de contarlo de forma efectiva.

Buscan eliminar el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), que es la gente que te brinda tu credencial de elector, que protege tus datos personales, que permiten que cuando llegues a votar a la casilla todo esté listo, capacitan a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, hacen posible el conteo rápido y el PREP para que tengamos certeza y resultados electorales confiables, monitorean el cumplimiento de la ley durante los procesos electorales y trabajan con las impugnaciones posteriores al día de la elección para defender tus derechos.

Si eliminan la inmensa mayoría de los trabajadores del SPEN ¿Cómo van a defender tu voto de los intentos de fraude si van a estar completamente rebasados por todo el trabajo que tendrán los pocos que queden?

Imagina que un ser amado tuyo necesita una operación de corazón que requiere el trabajo simultáneo de 9 médicos, incluyendo al anestesiólogo, pero todos ellos serían sustituidos por único médico ¿estarías tranquilo en que la vida de tu ser querido quedara en manos de una persona cuando se necesitan muchos más por lo complejo y delicado del proceso?

Que se cuente y defienda tu voto es también algo muy complejo, se requieren muchos procesos. Por ejemplo, una vez que cierra una casilla electoral, no sólo se cuentan los votos y se envían las boletas electorales para los cómputos; se tiene que hacer un acta de toda la jornada electoral, un acta de resultados, enviar el cuadernillo de operaciones, un acta de incidentes, un documento con los escritos de protesta, enviar las boletas sobrantes, entre otros documentos.

Y esto sólo son los documentos que sirven para el cómputo de los votos, hay muchísimos otros procesos. La democracia mexicana tiene muchos candados para evitar fraudes, es muy detallista y muy minuciosa para cerrarle el paso a los delitos.

Al reducir la gran mayoría de las plazas del SPEN, claramente hay enormes riesgos de fallo en la seguridad de la elección.

Peor aún, hay gente en el partido en el gobierno, Morena, que pide que los consejeros electorales sean elegidos por sorteo. Volviendo al ejemplo de la operación a un ser querido tuyo ¿Dejarías que en vez de ser operado por 9 médicos expertos, sea operado por una sola persona y que además sea un zapatero porque así te tocó en el sorteo?

El gobierno busca debilitar al INE para que su partido haga lo que quiera durante los procesos electorales y el INE no tenga la capacidad de defender tu voto ni tu derecho a elegir a tus gobernantes.

Esto es inadmisible, no podemos permitir este grado de degradación sin sentido en nuestro país. Los mexicanos no debemos permitir que un gobierno nos arrebate nuestro derecho a elegir y quitar a los gobernantes, algo que tanto nos costó construir.

Ya han desmantelado el sistema de salud en México provocando el mayor desabasto de medicinas del que tengamos registro, incluso para los niños con cáncer a los que han dejado sin tratamiento. La vacunación contra la tuberculosis en 2018 tenía una cobertura de 97% en México, ahora es únicamente de 28 por ciento.

En aquellas instituciones donde hemos permitido el desmantelamiento, lo han hecho, la evidencia es contundente y no hay excusa, no podemos permitir que esto ocurra con nuestra democracia.

México tiene una gran riqueza en su enorme diversidad cultural y de ideas, en un país así de plural no tiene cabida la imposición del pensamiento de una sola persona o un sólo grupo.

Cada uno de nosotros somos mucho más que un súbdito, mucho más que un simple número, somos una historia de vida, una historia de aspiración y un deseo de realizarnos. No debemos dejar de contar para las decisiones de nuestro país.

Estamos a tiempo de salvarnos de caer en algo que ya no sería una democracia. Lo que no defendamos hoy será difícil de recuperar mañana.

Tu cuentas y México cuenta contigo, salgamos todos a defender que nuestro voto se cuente y se proteja, participemos en la marcha del 26 de febrero para mandar un mensaje definitivo: el INE, la democracia y nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes no se toca.