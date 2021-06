Vota. No lo olvides. (La mejor Francia de la historia)

[email protected], no voy a meter más ruido preelectoral a la conversación. Si de por sí, las aguas están más sucias y polarizadas que un América vs Chivas en Liguilla, con errores arbitrales. Sólo no olvidemos que hay que seguir buscando un país más democrático y eso se consigue —en gran medida— por la participación ciudadana, y una de las mejores herramientas que tenemos es el voto.

Pero la verdad es que ese no es el tema del día de hoy. Tampoco la Selección de nuestro gran Martino, que buscará el doblete de la Concacaf en este verano en la Nations League y la Copa Oro. Más bien, quiero externarles que ayer, mientras veía el juego amistoso de la selección francesa ante Gales, y cuando checo la alineación inicial, me quedé anonadado del tremendo potencial que hoy tienen los franceses, y no sólo en la cancha, sino en la banca, en todas sus líneas.

No recuerdo una selección así tan poderosa, al menos en el papel de las luminarias, desde aquel Brasil de 2002 campeón del mundo, de la Copa América y la Confederaciones. Algo que le puede pasar de nuevo a Francia, que —desde 1998— no ha dejado de gestar grandes generaciones que han jugado cinco finales en estos 21 año: Mundiales 1998, 2006 y 2018, y Euros 2000 y 2016.

Una locura y que hoy explota la genialidad con un futuro aún más prometedor y con mucha experiencia ganadora en todas las Ligas europeas y de Champions.

Tan sólo ayer, para el amistoso, desde el veterano Lloris en el arco, hasta Pavard y Lucas del Bayern, por las laterales; los centrales Varane del Madrid y Kimpembe del PSG, Tolisso también del Bayern, como fierro en el medio campo, y los volantes de generación de la Juve y el United, Rabiot y Pogba, con un tridente poderoso, exquisito y el adjetivo que quieran usar para Mbappé (PSG), Griezmann (Barça) y Benzema (Real Madrid). En la banca, el siempre campeón de Ligas Coman, los cules Dembélé, Lenglet, el referente del Tottenham Sissoko, y falta la incorporación del próximo balón de oro, N’golo Kanté, y otro gran veterano goleador, Giroud —Chelsea— y Lemar del Atleti; sin duda, Deschamps tiene una de las mejores selecciones de todos los tiempos.

Si acá es donde llegará Zidane para seguir el legado de su compañero con el que en la cancha levantó la Euro y el Mundial, podemos decir que la nueva gran potencia del planeta Tierra para jugar este deporte se llama Francia.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A un verano donde seguro nos vamos a enamorar de la selección gala y a un fin de semana en el que hay que votar.

@EnriqueVonBeas