Tuca, héroe y villano

No hay otra forma de ver lo que ha hecho el Tuca Ferretti para el futbol mexicano.

Sin duda, la carrera ininterrumpida del técnico más ganador de nuestros días sí tiene altibajos muy marcados. Les guste o no, la lógica de los trofeos no ha logrado que este equipo sea recordado como los grandes en cada era de nuestro futbol.

No me voy a hacer a un lado de todo lo que he dicho del Tuca, ahora que está en boca de todos y que parece que la narrativa empieza a tornarse sobre homenajes, traiciones y despedidas. Tenemos que ser muy claros en que, a todas luces, el proyecto del brasileño expiró.

Y puede ser con otro título, sin duda. Así ganó la Concacaf en diciembre. Así le hizo partido al Bayern Munich. Así ha sido la vida de estos Tigres de época, entre las glorias y las críticas al sistema, a lo aburrido del campo, al trabajo obsoleto y pocas adecuaciones durante los juegos.

Todo esto con una lógica razón: Lleva 10 años con el plantel más completo de nuestra amada Liga MX.

Los aires en el Volcán empiezan a enfriar el fuego del Tuca. Por simple naturaleza, todo lo que inicia tiene que terminar.

Pero como serán días de muchas historias, no perdamos de vista algo muy sencillo: El brasileño-mexicano más ganador de nuestros días es, sin duda, unos de los grandes héroes y villanos de nuestro futbol.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A la escandalosa renovación o salida de Ricardo Tuca Ferretti.

