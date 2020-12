Se fue la luz

Sí, subido en el tren y no Maya, sino del mame. Tras el megaapagón de ayer, me quedé pensando cuántos apagones se dieron, por ejemplo, en nuestra Ciudad de México con los tres gigantes.

Por ejemplo en Coapa, que entre día de los inocentes y no, el mal presupuesto y lo mal que anda la directiva, ayer ya empezó a circular el “Regresa Piojo”, un apagón tan grande que a pocos días de que comience el Guardianes 2021 no tienen idea de lo que buscan y lo que quieren, lo que harán con los jugadores etiquetados de conflictivos y del montón.

De ahí nos pasamos a La Noria, donde están tan duras las cuentas y los diablitos que pusieron para tener luz, que la salida de Siboldi es lo de menos. No saben ni por dónde darle, no tienen idea de futbol las nuevas cabezas, el problema es que tampoco saben cuáles son las nuevas cabezas.

Así que ayer que regresaron de las vacaciones, nadie sabe ni qué hacer. Los únicos que en el Valle de México liberaron un poco el apagón fueron los Pumas, que aunque siguen de vacaciones, al parecer solo el corte de energía les cortó a su goleador figura, así como a su promesa de contención.

Dicen que harán cuentas para que no se dé una desmantelada al proyecto que alegró y sorprendió el Guardianes 2020. No cabe duda que los equipos de la capital del país, tres de los cuatro grandes de nuestro futbol ayer fueron cimbrados no sólo por el apagón, sino por todas las dudas que genera su situación actual y la poca capacidad que hay de mantener proyectos poderosos.

Así que ayer que nos quedamos sin luz, entre plena histeria y memes los equipos chilangos están en busca de muchas respuestas.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Al día que podemos decir que al América, Cruz Azul y Pumas se les fue la luz.