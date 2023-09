Respiramos de nuevo

Nuestra Liga MX entra en otro receso. Ahora, por la Fecha FIFA. Dos semanas para apuntalar, ahora sí, los últimos fichajes y que —después del primer tercio del torneo— entremos a la etapa seria.

Pero vamos por partes. El liderato del Atlético de San Luis ya no es una casualidad. No es candidato y tampoco quedará en esa posición, pero —sin duda— se convierte, junto con Juárez, en los dos proyectos que han refrescado y demostrado que tienen un mejor concepto para competir, enseñando que ya no quieren ser los que luchen sólo por el tema de cocientes.

Sobre los verdaderos aspirantes, sigo pensando en que son los mismos: Tigres, Rayados y Chivas; eso sí, entran a una etapa de trabajo en la que tienen diferentes sensaciones. El campeón quiere seguir en la ruta y demostrando el poderío de su plantel, el goce de sus leyendas en cada juego.

El Rebaño busca replantearse cómo no regalar tantos lapsos de un partido. Dos derrotas que deben generar conversaciones largas de Hierro con Pauno, porque el equipo ha dejado de competir como al final del torneo pasado y el inicio de este.

En El Barrial, son días en los que se debe comprender que son —por mucho— la mejor nómina, poderosa y con muchas figuras. El reto es mayúsculo, pero este respiro servirá para el descanso del equipo con más trajín hasta ahora.

De ahí, América, Toluca y Santos seguro estarán presentes, compitiendo hasta por el liderato.

La gran duda es León, que se ha caído. Ni qué decir de Pachuca, que parece vivir una reestructura total.

Ni Pumas ni Cruz Azul han enseñado que van a competir seriamente. Los demás serán puro adorno.

El punto es que necesitamos que regresen con el mejor plan de trabajo y se encienda con todo el torneo, después de esta Fecha FIFA.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Momento de respirar de nuevo.