Y no escribo de la serie snob de Diego Luna, eso sí tiene temáticas necesarias para nuestra sociedad, sino del show generado por nuestra amada Liga MX en menos de cinco jornadas.

Me explico mejor. Una Liga que más allá de entenderse como regular, le gusta el caos. También quiero dejar a un lado en esta ocasión el tema directivo y de cuello blanco, solo enfocarme en las historias que dejan la cancha.

Nadie me va a negar que sólo en México se dan resultados como el del Querétaro sobre el Cruz Azul.

Si vemos el proyecto, la inercia, las nóminas, la racha misma y el nivel que traía el equipo celeste, hace inexplicable una derrota así. Es cierto que Puebla ya los había puesto en jaque, pero acá con 11 en la cancha, los Gallos ganaron con el corazón en la mano. Se dice que nuestra Liga vive ya una marcada diferencia entre los contendientes al título y los otros. Además marcan que existe todavía un tercer grupo con proyectos que no deberían ganar ni un juego y aun así vencen seguido a los Tigres que no le ganaron a los alicaídos Tuzos en casa en la Jornada 2, el poderoso Monterrey que no pudo con los mal armados Pumas, al América que empató apenas contra el decaído Necaxa hace una semana.

Es ahí donde, más allá del Covid-19, los ajustes de presupuestos, nóminas, nuestra Liga vive confundida en algo esencial de este deporte: la regularidad. Bastan seis semanas de alto rendimiento para competir realmente por la corona y es ahí donde los armados y diseños de equipo son suficientes para cada proyecto.

Por eso pronosticar semana a semana en nuestra Liga es puro pan y circo. Una mala ejecución por todos lados y más ahora que con 12 lugares a la Liguilla el Rebaño que había sido la comidilla del arranque del torneo ya se puso en zona de calificación y con esperanzas muy grandes a la llegada del Rey Midas. En fin.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A nuestra Liga MX, donde en verdad sí cualquiera le puede ganar a cualquiera, y la razón es muy sencilla: mediocridad. ¿O me equivoco?

