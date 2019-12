Guía rápida para entender lo que se jugará en cada cruce de la Champions en octavos de final. Real Madrid vs Manchester City: el duelo más bravo. Aunque el Madrid no pinta en su mejor forma, existe un solo equipo que —pase lo que pase— es candidato, y es éste.

Bayern Munich vs Chelsea: seamos prácticos, un equipo que terminó perfecto en la fase de Grupos pinta para ser —al menos— semifinalista y 180 minutos para que Lampard siga forjando su carrera.

PSG vs Dortmund: los franceses no deberán tener problemas, el chiste es que Neymar por fin juegue esta fase, a la que misteriosamente siempre llega lesionado.

Nápoli vs Barcelona: no quiero ser ingrato con el Chucky Lozano, pero si Valverde hace jugar medianamente bien a lo que rodea a Messi, los culés estarán jugando la final.

Atlético de Madrid vs Liverpool: el campeón no tendrá dificultades para seguir el camino a su tercera final seguida.

Atalanta vs Valencia: en esta llave, hasta el Monterrey avanza. Es más, el Atalanta tendrá que jugar en otro estadio que no es el suyo.

Lyon vs Juventus: Míster Champions ya probó la fortuna de ganar una Liga más en otro país, pero para aumentar su legado, requiere quitarle la maldición a la Vecchia Signora de no ganar este trofeo.

Tottenham vs Leipzig: The Special One y su suerte llevarán al equipo londinense a la élite del continente. Los alemanes no tienen empaque.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A los octavos de final en la Champions.