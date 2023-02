Messi, el mejor

Otra vez, el debate se enciende, por sentir que los premios favorecen a los consentidos.

El famoso tema de monopolizar al mejor vuelve a ser centro en las discusiones.

En este caso, sabemos que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi nos generaron una época exquisita y fuera de serie.

Una batalla como pocas en el mundo deportivo, al estilo Roger Federer vs Rafael Nadal, LeBron James vs Stephen Curry, Lewis Hamilton vs Sebastian Vettel.

En fin. Son pocas las veces en que coinciden en tiempo y espacio dos monstruos, y ahí mismo se meten otros nuevos talentos, para hacer de un duelo directo, un tema que ayuda a dimensionar el deporte en general.

Pero tratemos de entender el premio ganado ayer por Lionel Messi, el extraterrestre que se colocó en la conversación de Pelé y Diego Armando Maradona.

A la Pulguita, que ha roto cuanto récord se le ponga enfrente y ha hecho del futbol una larga serie de televisión, para verlo plasmar por casi 15 años su talento como el más grande de nuestros días, le cae muy bien esta nueva condecoración.

Después de tantos intentos, encaminó a la selección de Argentina a ser campeona del mundo por tercera vez.

Y cuando muchos reclaman que en el Paris Saint-Germain, y en sus últimos días con el Barcelona, fracasó en la búsqueda de la Champions League, o por el peso que tiene hoy en día en el juego, algo lo hizo moverse de nuevo, a tal grado que nos regaló uno de sus mejores desempeños en el torneo más importante de este deporte.

Fue un mes que será eterno por sus gambetas, juegos, en su mismo drama.

Hizo lo que tenía que hacer para meterse en esa lista.

Algunos quieren digitalizar la belleza de lo análogo, desean cuantificar los minutos de peso y las gambetas que realizó en el año, para demostrar que en las nuevas consolas de videojuegos hay otros que fueron más determinantes para pesar en el campo.

Pero se les olvida que Leo siempre unificó al deporte, para retar lo impensable y jugar lo necesario, para seguir demostrando que nadie en nuestros días juega como él, nadie hace lo que realiza él.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Al mundo que sabe que Lionel Messi es el mejor.

@EnriqueVonBeas