Los perritos meones

El ridículo empieza cuando tus centrales dan facilidades, Tiba y Chiquete de nuevo con constantes deficiencias, de ahí Mozo recordó sus peores juegos para ser la principal avenida y que el Cabecita hiciera lo que quisiera.

Además el Nene Beltrán sin pesar, así como el Oso Gonzalez superados todo el tiempo. Con el pavor que tenía el Piojo Alvarado y el golpe de realidad al Pocho Guzmán con la delantera del Tapatío, pues el resultado terminó siendo algo lógico.

Una pierna de Valdés, Fidalgo, Rodríguez y hasta los cambios que hizo el Tano, demostraron que cualquiera es mejor que todos los Cisneros juntos, sí, una sola pierna. Pero bueno, no le demos más vueltas a la vida misma, a las cosas se les debe llamar por su nombre y como son, la goleada de nueva cuenta propinada por el América que gana su octavo juego en el estadio de las Chivas en 15 ediciones, ya raya en el dominio del escenario y además en las formas que suelen hacerlo exhibiendo al Rebaño casi siempre.

Aún en la goleada. El festejo de Henry demuestra la educación del Americanismo. Ahí están las diferencias culturales y de identidad entre un equipo y otro (en el 5-0 o 7-0) por poner algunos ejemplos de las victorias contundentes de Chivas al América, nadie festejó así, mientras acá replican a su ídolo ñero del Cuau.

Lo toman como referencia para hacer las mismas burlas y faltas de respeto que él hacía. Por cierto, no se equivoquen tampoco. Una cosa es vivir la peor crisis de identidad (6 años perdidos) del equipo que se dice el más amado de este país. Y la otra creer que por la mala racha, la historia gloriosa se borra. Chivas hoy por hoy tiene muchos jugadores muy chiquitos para vestir la rojiblanca. El aficionado de Chivas gusta de dar la cara, sí, los aficionados, ya que los jugadores desde hace 6 años NO. Ellos después de una derrota más le dan la vuelta a la página y listo, les da igual tener la racha tan negativa que viven contra el gran rival. Eso sí, no los vayan a cachar meando las banquetas y festejando lo que hizo Henry. Veo y leo que es todo un tipo, un estilo de vida. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Al día que al América varios ya los reconocen como los perritos meones.



@EnriqueVonBeas