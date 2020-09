Las preguntas del encierro

¿Por qué si Miguel Herrera con tanto lesionado y mal armando su proyecto sigue compitiendo por los primeros puestos? ¿Por qué al Tuca Ferreti no le ponen un alto en un proyecto que a todas luces no gusta y abusa de su condición de poder con jugadores como Leo Fernández?

¿Los refuerzos de las Chivas no juegan al 100% sólo por ser fiesteros o porque no pueden con el reto de jugar con esa playera, ya que en estos días no hacer gol en cinco de siete juegos es casi imposible, no? ¿Por qué Lillini ofreció disculpas de sus entonadas declaraciones, fue por qué es un mentiroso o porque se lo pidieron en la directiva?

¿Cuál es la fórmula de Siboldi para que sus jugadores no se preocupen por el tremendo problema que vive la Cooperativa para ser el gran candidato al título con un duelo prófugo de la ley? ¿Ake Loba ayudará a despertar a la gran maquinaria ofensiva que tiene Monterrey y el Turco Mohamed o de plano Funes Mori, Pabón, Avilés, Janssen, Maxi seguirán dormidos?

¿Cuándo la agenda nacional le dará el lugar que se merece al grandioso proyecto de Nacho Ambriz y un León que lleva dos años como el equipo que mejor juega a la pelota?

En fin. Días de muchas preguntas en este larguísimo encierro.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A las típicas dudas de nuestro futbol mexicano.