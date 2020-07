La Liga MX regresó y la Chofis engordó

Y es cierto: hay muchas dudas, hay muchas opiniones, hay muchas emociones. La idea de tener una Liga perfecta nos exige buscar mejores soluciones, y no me refiero sólo al protocolo para la salud de todos los involucrados en los juegos, sino también en el aspecto de entretenimiento, que se debe ejecutar en cada uno de los partidos.

Tendremos muchos momentos chatos, como el segundo tiempo del Necaxa vs Tigres o el primer tiempo del Chivas vs León, o —por ejemplo— los juegos de Pumas en general.

El nivel se irá agarrando con el paso de las jornadas, pero —para eso— los técnicos, los jugadores y los mercadólogos deberán buscar su mejor versión para hacer cosas como en las otras Ligas del mundo, no sólo de futbol sino de beis y basquet.

Es decir, buscar mejores dinámicas con la comunidad, atraer a sus mercados con actividades virtuales y paralelas al juego, provocar mejores mensajes para que la ausencia sea más llevadera.

LEER TAMBIÉN: Revientan a Fox Sports y Orvañanos por fallas en la transmisión del Pachuca vs América

La crisis le está pegando a todos, pero nuestra Liga puede ser un salvoconducto más allá de la nueva normalidad. Hay que concientizar, no solamente con los Guardianes, sino con el reto más importante de los últimos años.

Mención aparte lo de la Chofis López, quien sigue sin entender su rol en las Chivas, el reto que tiene con la playera rojiblanca. No puede estar tan pasado de peso, por más que me digan que esa es su complexión. Inaudito que un profesional no cuide sus alimentos, sus ejercicios y su agenda.

La preocupación del jugador vuelve a demostrarse que no está en la cancha, que da igual que muchos lo sigamos esperando como uno de los grandes creativos de nuestros días, él ha optado por engordar y no por jugar.

Sé que se puede molestar, pero la molestia debería ser más fuerte en la directiva del Rebaño. Una falta de respeto ante la contingencia y el profesionalismo de cada uno. Si sabes que eres de hueso choncho, pues te deberías exigir al triple.

En fin. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Al regreso de la Liga MX y a la dieta T (torta, tacos y tamal) de la Chofis. @EnriqueVonBeas