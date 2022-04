La Liga MX es una tómbola

Y no quiero parecer necio, debido a que lo he escrito en repetidas ocasiones. Uno de los verdaderos y grandes valores que se juegan en el futbol mexicano es que es bastante parejo y muy competido. Para ser campeón con el formato de Liguilla, no bastan esas campañas estilo Pachuca, que están rompiendo sus propias marcas y las de la misma Liga MX, ya que hay que jugar esos seis partidos que le faltarían a los Tuzos para ser campeones, con una dosis de suerte, ejecución perfecta, sistemas entendidos contra el rival, y que los des durante tu mejor mes.



Atlas, Cruz Azul, León, Monterrey, Tigres, América y Santos. Siete campeones distintos en las últimas temporadas. Ahora, la Liguilla se acerca con una tremenda paridad, en donde —quitando al Pachuca y lo que tendrá que hacer Almada para levantar el campeonato— se abrió el abanico a nueve candidatos. No es broma, ya que en este formato que viene, y según la manera en la que cierran el torneo, Tigres, Puebla, Atlas, América, Chivas, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa y hasta el San Luis, pueden ser campeones.

Por eso, el formato del torneo, que entiende esa paridad entre los proyectos. Además, antes estaban bien segementados los que sí aspiraban al título y sólo los que entraban a la fiesta por una serie más. Ahora, más que nunca, se compacta esta mecánica. La mayoría, con cambios de entrenadores y apostando a tener un mes poderoso, para cumplir con el objetivo. Tendremos una semana sabrosa para cerrar filas y encarar la fase que más disfrutamos los mexicanos en nuestra Liga MX, esa tómbola que permite a muchos competir por el título. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A los días en los que todo se define, en medio de una Liga altamente pareja.

@EnriqueVonBeas