No quiero aplicar un Paco Gabriel de Anda en el análisis dramático. Pero seamos realistas, el título que ganará el Real Madrid a lo mucho en dos semanas más de Liga, es el más sencillo en mucho tiempo y de mayor falta de competitividad de los últimos 20 años.

No quiero demeritar por demeritar, pero esta temporada en España se jugó una competencia lejana de los tiempos de Messi.

Consolidando a Benzema como la gran figura y teniendo de perseguidor a un Barcelona en reconstrucción, que este año ganará el NADAPLETE, con un Xavi que quedó expuesto en su mejor racha por un equipo de medio pelo europeo como el Frankfurt y en su casa. La gran paradoja de esta Liga es que llevará el gran asterisco de una goleada de escándalo y en el Bernabéu.



Ahí donde duele, porque el Barcelona en estos 20 años se ha acostumbrado a golear al Real Madrid tanto en casa como de visita. A esto le tenemos que sumar un Atlético de Madrid que con todo y la gran inversión este año para buscar el bicampeonato, dejó de competir desde la fecha 12. Sin contar al Sevilla, que con todo y la paridad de planteles por fin, no supo, no sabe y no sabrá ganar una Liga.

Por eso es importante contextualizar. El Real Madrid está en semifinales de la Champions por su ADN y por Benzema jugando sus mejores partidos en su carrera contra el PSG en la vuelta y en la ida contra el Chelsea. Y que no se me malinterprete, es una realidad que el Madrid es el club más grande de Europa, el más grande de España y seguro del mundo. Pero eso no le quita que esta Liga tiene muchos “peros”, muchas dudas de alta competencia.

Festejar esta Liga en España sin ganar la Champions League ayudará a que el mundo merengue entienda que están ante una temporada que se olvidará muy pronto. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A La Liga más falsa del Real Madrid.

@EnriqueVonBeas