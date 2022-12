La gran final Chivas contra Cruz Azul

Es cierto, cuando llegó el Covid, la necesidad de TUDN para no dejar de mover la caja registradora y generar una inercia pro activa con los clubes fue armar una Copita que una aseguradora tomó para patrocinar. Con todos los protocolos establecidos y un par de sedes para jugarse, se logró llevar a cabo.

Ahí curiosamente la final fue entre La Máquina y las Chivas. De nueva cuenta, tras la ausencia de Liga MX por casi tres meses, desde la final al arranque de este torneo, y con otros clubes que hasta 13 semanas sumarán sin jugar un partido oficial, lograron echar adelante de nuevo la Copa con la iniciativa de los activos de TUDN, para que con un patrocinador de sus líneas de negocio, el sistema de TV satelital, tengamos otra final entre Chivas y Cruz Azul.

Lo curioso es que este tipo de iniciativas de ganarlas el América estoy seguro que sus mismos aficionados que hoy se burlan de que es de chocolate, la estarían sumando. Así lograron con el paso de los años sumar su famoso título PRODE 85, y lograr su único tricampeonato y darle mucho valor con el paso de los años.

Es un hecho que no es lo mismo, que no hay comparación, pero en redes sociales me mataron por decir que ellos sí suman un torneo que era improvisado para la situación y acá se quieren negar y además quitarle el peso.

Una de las cosas a destacar es que justo Cruz Azul venía de ser el mejor club de aquel parón, y unos meses después por fin se quitó la malaria. ¿Será referencia de cómo andan las cosas para estos proyectos, que en el caso de Chivas ganó sus cuatro juegos incluido el clásico tapatío? Ojalá que la final del viernes entre dos grandes sirva para que empiecen a tope un torneo que los necesita como protagonistas del mismo. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A la gran final Chivas vs Cruz Azul.

