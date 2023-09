El Laberinto del Pauno y la Cooperativa sin cooperar

Es una realidad que las Chivas y el Cruz Azul viven horas muy bajas.

La Máquina es penúltima de la tabla, es el proyecto fallido por excelencia y con un presente muy complicado para salir adelante.

El central que llegó como refuerzo de lujo, Carlos Salcedo, salió a decir que la situación es de mier... y que sería una noche larga de lo duro y difícil que fue la derrota en casa ante Gallos, pero horas después salió a festejar con varios amigos su cumpleaños. Evidentemente, se ve que ese discurso fue una falacia.

Por eso mismo, hoy te das cuenta que nadie quiere luchar por salir en verdad de la situación por la que atraviesa el equipo.

Son casi coleros de la tabla, con toda justicia y con mucho desconocimiento directivo para enderezar el tren.

Del otro lado, la crisis de Chivas ya es aguda. El equipo que llegó a estar como líder en las primeras cinco fechas, se cae a pedazos.

Después de la victoria contra Tijuana, hace más de un mes, el Rebaño no ha vuelto a ganar. A eso, se le debe sumar la pésima actuación en la Leagues Cup y el pobre desempeño de un equipo que supuestamente aspiraba a ganar títulos, pero hoy es una duda gigantesca que no levanta, no hace gol, que tiene a sus figuras extraviadas, confundidas y en grilla.

Algo le pasó al proyecto del Hijo de la Guerra, porque se metieron a un espiral sin salida.

¿Cómo mejorar ambas situaciones, porque no se ve cómo Cruz Azul vaya a clasificar a la Liguilla y cómo las Chivas alcen la mano para ser contendientes?

La mitad del torneo se fue y nos deja con estos dos grandes, de nuevo arrastrando el prestigio.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A los días de un Laberinto del Pauno sin salida y una Cooperativa de la Cruz Azul sin cooperar, tanto fuera como dentro de la cancha.