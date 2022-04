Una mofa, como siempre; mejor dicho, desde que Amaury está al frente de Chivas. La frase para entender el que debería ser el despertar de un club necesitado, no se da. Seamos realistas, el gigante rojiblanco está dormido, en una siesta más grande que la de un oso invernal; por el contrario, el de amarillo ya despertó y el rayado regio también.

Tres equipos que estaban sumergidos en malos arranques y que, al momento de corregir, se han embalado (término que siempre desconoció Santiago Solari); con Fernando Ortiz, el América y esos tres triunfos seguidos, ya superan en puntos a las dizque prometedoras Chivas.

Con Vucetich y esos cuatro triunfos en cinco juegos, el Monterrey —ante la salida del Vasco Aguirre— ya pelea de nuevo por los puestos directos a Liguilla. Así, la diferencia de proyectos que se han acostumbrado a competir.



Monterrey viene de ser campeón en la Concacaf, el America con dos lideratos seguidos y, cuando el equipo se les cayó, cambiaron el rumbo del proyecto para seguir con las necesidades básicas de cada club: Buscar el título.

Hoy, es cierto que el América no es candidato y Monterrey no es favorito, pero hicieron lo que tenían que hacer para rescatar la crisis, misma que ya en Chivas no se alcanza a distinguir. El equipo de Marcelo Michel Leaño ha perdido el manejo en siete de 12 juegos, así como recibe goles rápido en los otros cinco, lo que demuestra que carece de sustento real.

Ayer, el Fantasma Suárez me hacía ver y recordar que a Leaño lo corren del Necaxa con todo y que se bajó el sueldo, por llevar casi los mismos puntos en la Fecha 13 que los que lleva el Rebaño en este semestre. En pocas palabras, no estar en zona de Liguilla es más ridículo que cualquier otra cosa que esté pasando.

Eso lo vemos todos; al parecer, el único que no es Amaury. Mencionaría a Ricardo Peláez, pero me queda claro que ya no tiene vela en el entierro; de hecho, hasta las mismas cuentas de redes sociales de Chivas se burlan del “director deportivo”.

Menuda broma lo que ha sido y sigue siendo el Guadalajara. Mientras tanto, los equipos serios ajustan para seguir luchando con todo por el campeonato. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Al chiste del despertar del gigante.

