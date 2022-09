El Canelo de la gente

Podemos estar algo decepcionados por la manera tan escueta en la que el mejor libra por libra encaró la trilogía contra GGG: Mucho respeto y poca profundidad, sobre todo para los últimos cuatro rounds.

Ahora bien, me gustaría entender una parte poderosa del mensaje que hoy existe en el entorno de Saúl. Cuando veo el video de presentación, con un mensaje muy claro: “¿Y tú, qué chin... estás haciendo?”. Se trata de una narrativa poderosa que no refleja lo que pasa en el ring. El Canelo vivirá meses clave para su futuro y, sobre todo, en el camino a su legado.

Ahí existe una relación directa entre las formas —porque ganará mucho, mucho dinero, hasta por aplaudir— y los fondos.

Este es un ser humano fantástico, que logra apoyar a sus entornos, que está consciente de su rol y labor por su país y su gente. Será actor en la tercera película de Creed y seguro continuará siendo un rostro necesario en la industria del boxeo y el deporte en México, pero sobre todo en Estados Unidos.

El mejor momento deportivo ha pasado, por naturaleza, por la cirugía de muñeca y por los problemas personales que dice vivir Santos Saúl Álvarez Barragán. Vendrán los meses de definición, de no perder el piso, como él mismo me decía en la conferencia de prensa después del combate contra el kazajo, en los que será relevante que no pierda la humildad que él mencionó al término de la pelea.

Él conoce las canciones que le hacen los raperos, rockeros y artistas de la música regional para decirle al mundo que a “chingadazos” ha salido adelante, que le ha ganado a los mejores y hasta pide que no lo comparen, mucho menos que le soliciten peleas con boxeadores que no están a su nivel.

Será relevante volver al punto de inicio emocional, y eso no quiere decir que regrese el chico que fue creciendo de muy poco, y más por todo lo que ha logrado, pero que sepa que aunque lo mejor está por venir en la parte financiera, porque ganará cada día más dinero, lo debe reflejar en el ring, en la parte deportiva, para cerrar su historia como uno de los más grandes, uno de los mexicanos que más orgullo generan. Así lo vivimos el sábado en Las Vegas, al ver tanto amor por otro mexicano.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Al día que gritamos y extrañamos al Canelo de la gente.



@EnriqueVonBeas