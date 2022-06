¿Cuál es el mejor 11 de México?

Después de este partido contra Jamaica, vendrá la calma. De ahí, los juegos que faltarán son contados con los dedos de una mano. No habrá más tiempo, pero este equipo no juega a nada. Así que será la última vez que se valga de la ilusión, de la idea de que un 11 puede ser mejor. Acá vamos con el ejercicio del equipo que le ganaría a Polonia, le haría juego a Argentina y cerraría con los tres puntos ante Arabia Saudita. Un 4-3-2-1.



Portero: Guillermo Ochoa. No hay mejor que él.

Lateral derecho: Alan Mozo. Con el reto que tendrá en Chivas y después de lo que logró con Pumas, sería alguien que ayude mucho a llegar por esa banda.

Centrales: César Montes y Johan Vásquez. Es por dos motivos: Darles la titularidad y tratar de afianzar a esta mancuerna.

Lateral izquierdo: Luis Reyes. Además de la inercia del bicampeonato y la solidez que tiene, ayudaría mucho.

Medio por derecha: Héctor Herrera. Aunque tendrá un bajón considerable al ir del Atlético de Madrid a la MLS, se debe proyectar su talento.

Medio centro: Edson Álvarez. Hoy por hoy es nuestro mejor elemento.

Medio por izquierda: Charly Rodríguez. Elemental que se recupere al 100%.

Volante derecho: Alexis Vega. Jugando atrás del delantero y cambiando seguido de banda con el Chucky, debe ser alguien más determinante.

Volante izquierdo: Hirving Lozano. Deberá ser nuestro mejor elemento, la mejor carta, el crack que nos haga jugar diferente.

Centro delantero: Chicharito Hernández. Lo puse al arranque de esta columna: Último ejercicio de mi parte en lo que, siento, podría ser un 11 más poderoso. De ahí que el ‘9’ que veo que ayudaría a preocupar más, a movilizar más al equipo y a las defensas contrarias, es el goleador histórico de nuestra Selección.

Es cierto que anda bajo de gol, pero es titular en su equipo, algo que no tendrán garantizado Santiago Giménez, ni Henry Martín. No sabemos cómo vaya regresar Rogelio Funes Mori y, en el caso de Raúl Jiménez, sobra decir que será difícil que se recupere. Este es el equipo que nos ayudaría más. Mándenme el suyo a mis redes sociales. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Al cierre de esta gira que no ayudó mucho para cerrar filas y sí para preguntarnos ¿cuál será el mejor 11 de México?

@EnriqueVonBeas