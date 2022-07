Pausa musical: Duranduranland

Este año se celebra el 40 aniversario del lanzamiento del álbum Rio de Duran Duran y la banda, además, ha sido introducida en el Rock’n Roll Hall of Fame. Porras. Pompones. Aplausos. Siempre he sido super fan. A principios de los 80s se dio la llamada Segunda Invasión Británica que gracias a la novedad de los videos musicales irrumpió en las pantallas y listas de popularidad mundial con artistas de mucho talento y maquillaje bien aplicado como The Cure, Spandau Ballet, Boy George, Eurythmics. Pero los Duranes no eran solo niños bonitos que componían e interpretaban su propia música, sus videos solían ser super producciones en locaciones exóticas de esos que hipnotizan y transportan a otra parte del mundo y, los videos de este álbum en particular son clásicos de la época de oro de MTV, allegados y similares en donde Sri Lanka, la Lágrima de la India, brilla en todo su esplendor. Aunque el álbum en sí tuvo en sus días las más variadas críticas, el tiempo otorgo la decisión final.



Sri Lanka, al sureste de la India y con 30 grados promedio a la sombra esta este país soberano insular conocido hasta 1972 como Ceilán. Reinos locales durante más de 2000 años. Colonizado por portugueses y holandeses a partir del siglo XVI. En 1790 llegan los británicos. Sri Lanka finalmente logra su independencia en 1948. Para 1982, cuando Duran Duran grabo sus videos, el país estaba a punto de iniciar una guerra que duraría hasta 2001. En 2004, un tsunami destruye la costa este. A pesar de todo esto y todo lo que no se ve, el espíritu y disposición de su gente lo maravilloso de sus paisajes y la paz que se respira en los cientos de templos alrededor de la isla merecen toda mi admiración y respeto. Se dice que el buda visito esta isla al menos tres veces. A lo largo y ancho se ven estatuas, templos, estupas, monitos y elefantes. Las playas más conocidas, de mar transparente, están al sur, alrededor de Galle. Son 1600 escalones -que subí y bajé- para llegar a los frescos de Siguiriya, a lo alto de la roca del mismo nombre, parte del triángulo cultural del país junto a Kandy y Polonnaruwa. Ahí se filmó Save a Prayer con los Duranes descalzos, sin una gota de sudor, en modelitos de lino blanco. La magia de la edición. El palacio real de Annuradhapura, por otro lado, está rodeado de ruinas y estupas. Respetuosamente recorro el lugar hasta toparme con una figura plateada del Buda. Me acerco. De pronto una señora y su hija comparten conmigo un punado de florecitas de jazmín y me ensenan a ofrecerlas. Flores. Fruta. Incienso. Aceite de coco en ollitas de barro. De vez en cuando un afortunado monje recibe un modelito nuevo cortesía de algún devoto. Lágrimas y risas.

Y los Duranes, mientras tanto, han seguido tranquilitos, a paso firme, cosechando éxitos, sobreviviendo cambios entre sus integrantes, de modas, de ritmos… Y siguen de gira, guapos y a la moda. Los vi en concierto hace por lo menos 15 años aquí en México, en al Auditorio Nacional, de los mejores conciertos a los que he ido en mi vida. La vibra de esa noche, el intercambio de energía, la cara de incredulidad de John Taylor ¿cuál problema de idioma? Y es que eso es la cosa de la música, es un idioma universal, un ritmo, una vibra en particular con el que se fluye en cualquier idioma, en cualquier lugar, en cualquier país. Felicidades también a la Benatar y Carly Simon, Eminem, Jimmy Jam and Terry Lewis y demás ganadores.