24 de diciembre

La última vez que estuve en CDMX fui al Bazar del Sábado, en San Ángel. Me gusta porque es de lo más colorido, además de que ofrecen una buena y variada cantidad de objetos, mugres y recuerdos que comprar y comida para todos los paladares y bolsillos, por lo que trato de llegar a buena hora y alcanzar lugar en las quesadillas con queso y otros ingredientes, hechas al instante por artesanos quesadilleros. El día de hoy debe estar hasta su madre con todos los desorganizados que compran sus regalos en el último minuto. Qué horror. Y así todos los años por estas fechas en que se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, el “niño Dios” según [email protected], similares y afiliados. Mis padres hicieron la lucha. Clases de catequismo de las cuales no recuerdo nada y escuela de monjas. Pero para bien o para mal, mi verdadera educación religiosa proviene de Jesucristo Super Estrella, escrita por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, cuya película fue dirigida por Norman Jewison en 1973. Tenía 11 años y hasta la fecha me sé todas las canciones. Ya desde entonces conocía yo la otra versión de cómo llegan los juguetes, sabía que no vería a Santa Claus, y con eso de que los Reyes solo traían la rosca, la ilusión se perdió. Mas no la fiesta. Se calcula que hoy en día, en todo el mundo, más de 2 mil millones de personas celebran la Navidad.

Yo fui bautizada y confirmada al nacer, como se usaba en el siglo pasado, técnicamente soy católica y, en ese sentido, he pecado mucho por lo que estoy en la lista de personas que al morir acabarán en el infierno por pecadoras. Aparentemente están también varios [email protected], gente que dejamos de creer la leyenda de Jesús, María y José; notamos que el dicho y el hecho como que no cuadraban y decidimos seguir nuestro propio camino espiritual lejos de la iglesia organizada. Una de esas personas es Vicente Romero, quien desde la sierra boliviana expone a través de su canal de YouTube su teoría de por qué Jesús no volverá; me tope con él mientras rondaba las calles del centro de Valencia con un gran letrero y camiseta con información básica. Sin molestar. Sin exigir atención. Solito entre cristianos. La curiosidad mató al gato. Miau. Su canal tiene algunos videos y pocas visitas. “Cristo no viene”, nos dice, haciendo hincapié en que quien murió fue Jesús, el profeta, y no el hijo de Dios. Basa sus afirmaciones en las escrituras de Samuel 14:49, 2:8, el reino, y dice demostrar que el libro de Saul y David son dos biografías con un mismo esquema falso. También argumenta que judíos, musulmanes y cristianos escriben mentiras en sus libros sagrados, los cuales solo han servido para matarse entre todos. En eso no hay discusión. Más adelante, el Sr. Romero se mete también con el gobierno, por supuesto, y con los periodistas, lo cual ni viene al caso ni nos interesa en este espacio. Navidad se estableció formalmente en el siglo IV, en Italia, bajo Constantino el Grande y desde entonces ha ido adquiriendo mayor popularidad entre creyentes y paganos.

Entonces, muy feliz Navidad a todos los que celebran, también a los que no, y grandes cantidades de paciencia para toda la familia. Lo mismo a los más religiosos, quienes siguen la tradición cristiana y esperan que los reyes sean los portadores de regalos y no el Sr. Gordo de barba blanca que vuela en trineo desde el polo norte. No desperdicien la oportunidad para atiborrarse de pavo y romeritos que, siendo pocas en el año, hay que a aprovechar sin culpa. Y recuerde: regale afecto, no lo compre.