¿Leyó usted literatura rusa? Pues mire, aunque no haya conocido a Dostoyevski, Tolstói o Boris Pasternak, la pasará con madre leyendo El peso de vivir en la tierra, novela de David Toscana publicada por Alfaguara, del grupo Penguin Random House, en septiembre de 2022, en México. Se trata de una novela tejida con profundos conocimientos literarios, lingüísticos, históricos, políticos, sociales, un humor que llega al hueso y la imaginación de un escritor que jamás se ajusta a ningún canon que no sea el de Joyce, ese que establece que, “Un hombre de genio no comete errores. Sus errores son voluntarios y son los pórticos del descubrimiento”. Nada menos. Ya verá usted el ajedrez que juega este demiurgo de la primera a la última página.

“Los grandes momentos necesitan alcohol”, expresa el autor, un novelista que cuenta que aunque está traducido a 15 idiomas, jamás ha agotado una primera edición en México. Le dije que no se preocupara, que estuviera alerta porque con esta novela le daríamos ese gusto. Toscana nació en Monterrey, Nuevo León, y es uno de los pocos autores que apuesta todo al estilo, al cultivo incesante de descubrirse a sí mismo y a la práctica de sobrevolar abismos sin miedo a lestrigones y clasificadores con ojos de serpiente. Toscana define a Toscana y en esta novela lo deja claro. Narra que Nicolás, un joven de Monterrey, elige ser Nikolái Nikoláievich y vivir pasajes de la vida de personajes de la literatura rusa y hasta de los autores. Lo mismo hace su mujer, instalada en Marfa y un grupo de amigos donde hay un alcohólico, un tísico, un prestamista, un policía, una madre y su hija. Fascinados por las hazañas de los cosmonautas rusos, se convierten en unos. Fácilmente convierten una cantina en la estación espacial Sályut, a la que asisten todas las noches y realizan diversas actividades.

Además de los autores citados, aparecen Grossman, Pushkin, Gogol, Chéjov, Bábel, Ajmátova, Andreyev, Solzhenitsyn, Turguéniev, Yesenin, Pilniak y otros con sus libros que aproximan esta novela a Don Quijote. La literatura rusa es una escuela que hasta la fecha ofrece sistemas insospechados, creados por autores que vivieron intensamente y muchos murieron en circunstancias lamentables, después de sufrir brutales humillaciones, desde el impedimento de publicar su obra, hasta el destierro en Siberia o un tiro en la nuca. Por eso tiene razón David cuando expresa: “Hay mucha muerte cuando muere un escritor verdadero”. El peso de vivir en la tierra contiene revelaciones sobre el maltrato que estos genios recibieron del zar, del gobierno soviético y de los torturadores que cumplían órdenes de vejación completamente inhumanas. Todo, el autor lo cuenta con maestría, pasando de Monterrey a Moscú y otras ciudades rusas. También nos ofrece expresiones luminosas, por ejemplo, “las palabras cotidianas pueden conjurarse para crear belleza, libertad y vida”; “ni las matemáticas del infinito podrían ocuparse de un cosmos tan amplio como el que contiene un librero”; “maldito mil veces quien no sepa fantasear”. Hay un compendio de frases de los autores citados que proyectan esta novela como un periódico mural. Como pueden percibir, es una novela llena de sorpresas donde grandeza y debilidad humanas conviven perfectamente sin estorbarse, simplemente como manifestaciones necesarias para sobrellevar El peso de vivir en la tierra. Perdón, lo olvidaba, Toscana obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura 2023 con esta obra.