Anatomía sensible, de Andrés Neuman

El territorio de Andrés Neuman es la intimidad, elementos que definen al ser y al todo en aproximaciones que permiten tocar, oler, probar, abrazar y definir. Un ejemplo es el libro Anatomía sensible, publicado por Páginas de espuma en España en 2019 y en México en marzo de 2023. Contiene 30 textos sobre partes del cuerpo humano. En relación al ojo, revela: “Por mucho que se empeñe la anatomía ortodoxa, el ojo no pertenece al cuerpo, sino a su posibilidad de representación.” Usted puede buscar el fondo de este y otros conceptos y en el camino encontrará poesía, ese poderoso recurso que los buenos narradores utilizan con frecuencia y con plena libertad.

Andrés Neuman nació en 1977 y es uno de los escritores más queridos. De gran imaginación, culto e innovador, cada libro que publica es un descubrimiento no de él, sino de nosotros mismos, como en esta Anatomía sensible, donde nos acerca a partes de nuestro cuerpo que muchas veces no forman parte de nuestra memoria. Empieza por la piel, ese órgano que “Recuerda cada día con rencor justiciero”, y termina con el alma que, “es una obra de vanguardia sin autor”, “una selva donde crecen aviones y adverbios”. Por supuesto que es una navegación por nombres, pero sobre todo por ideas que, al menos yo, jamás había imaginado. Lo digo así porque creo que Andrés imagina ideas, música, naves, horas que no marcan los relojes y balones que sólo puede patear Lionel Messi

.

¿Cómo es su cabello? “Peinarse es una actividad política”, señala el autor, y yo solo tengo que acordarme de mi nieta Adriana para estar de acuerdo con él. No se salten el texto donde trata del pene, y vean si les parece que “lleva toda una vida descubrir su ironía”; y tampoco el de la vagina, donde asegura que “está llena de sí misma”. Esos a los que les está creciendo la panza, qué opinan acerca de que “una barriga enseña a amar la realidad”; doy un aplauso a las cerveceras. Si usted padece várices deje de preocuparse y móntese en la noción de que “dibujan el esquema de esas caricias que toda pierna merece”, apoco no. También nos acerca al pie, al tobillo y al talón, esa parte tan famosa por Aquiles, el prestigioso guerrero de La Ilíada.

¿Qué puede usted decir del cuello? Ah, eso, “morder un cuello implica más que hambre”, afirma Andrés, y aquí estoy seguro de que usted sabe mucho del asunto. En este libro de textos breves ubicará un homenaje a las pecas, pero quiero que usted lo descubra y tal vez acepte, que acaba de aprender algo. Del brazo y del codo no comparte mucho, pero eso sí, es definitivo al señalar sus atributos. ¿Creen que dejó fuera a la cadera? Pues no, y es muy poética la descripción. Lo que no dudo que les va a encantar es la visión que tiene sobre la parte donde la espalda pierde el nombre, y el par de revelaciones que nos permitirán reconocer qué hay en esos jeans tan aprensivos. “La oreja transporta el rastro de cada voz, palabra o nota que nos cruzamos en el camino”. Sea de princesa o de boxeador. La boca es suya. “Sin mandíbula casi no habría persona”, le dije a don Joaquín Quijada, mi suegro, y sonrió, luego manifestó que deseaba leer este libro. Apuesto a que cuando lea el texto sobre la nariz pensará en Cyrano de Bergerac; sin embargo, cuando lea el de la sien, cavilará en usted y en el mensaje que contiene. ¿Y sabe algo? Me alegra que pueda leer este libro y que como yo, no pueda resistirse a recomendarlo a sus amistades.