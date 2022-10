445 cadáveres que carecen de nombre, denuncia, anuncia, informa, lamenta, Carlos René Padilla en su libro de cuentos Bavispe, que fue distinguido con el premio al Libro Sonorense, 2020, publicado por Nitro Press y el Instituto Sonorense de Cultura en junio de 2022, en México. Se trata de una colección de nueve cuentos que ocurren alrededor un pueblo del norte del estado de Sonora, que cobró notoriedad por el sangriento asesinato de una familia en uno de sus caminos vecinales que conmocionó al país. ¿Recuerdan? Sin embargo, Bavispe es un pueblo con memoria, y salvo Comala, los cuentos que forman este libro nos acercan a un corazón mexicano, textos por cierto, estéticamente trabajados dentro de esa poderosa tradición cuya figura más luminosa es Juan Rulfo.

Carlos René Padilla, nacido en Agua Prieta, Sonora en 1977, forma parte del grupo de escritores mexicanos que han decidido contar el país “desde la raíz hasta el hueso”, un país que se niega a acostumbrarse al ruido cotidiano de las balas y del palabrerío que hasta los cerros se rehúsan a absorber, porque las repelen. Los cuentos están escritos para contar, así de sencillo, y es lo que el autor hace con gran soltura y al parecer su única aspiración es compartir las historias que aderezan la vida de un pueblo vivo que son las que lo dotan de esa personalidad especial. “Plañideras” es la historia de una mujer que un día descubre que puede llorar ante un cadáver y lo convierte en profesión. Llora desde el velorio hasta el panteón, hasta que en su interior siente “un cosquilleo de colibrís en el alma”. Aunque ya verán ustedes por qué el marido le dice que es “más inservible que una yegua con las patas quebradas”. Luego cuenta el drama entre dos hermanos, uno de ellos fuera de la ley que inevitablemente nos deja la pregunta, ¿existen personas que alguna vez se arrepienten de su vida pasada? Ya verán ustedes de qué va la historia de “Un hombre bueno”. Después encontrarán el cuento “Bavispe”, que significa, “donde cambia de dirección el río”. ¿Saben qué ocurrió allí “el 3 de mayo de 1887, casi a las dos de la tarde?” Los invito a descubrirlo.

“Un derecho y dos revés” es un cuento perfecto, si no piensan lo mismo cuando lo lean, me gustaría saberlo. Una de las dos hermanas algo se trae entre los estambres. “Mar de estrellas” es una historia pesada, mágica, contada en primera persona, llena de coyotes y sangre. “Gabo” es un homenaje al único Gabo de la literatura latinoamericana. El de “Padilla” es un gallo que fue comprado por un señor para que lo despertara con su canto, ¿qué creen que pasó con este animal en un pueblo donde se cobra derecho de piso? “Boda de pueblo” es una apuesta grande entre la desgracia y el jolgorio, donde no hay lágrimas pero si bacanora y dos caballos alejándose con rumbo desconocido. “Aquella noche” es un cuento que tiene al menos dos asuntos importantes, uno es el calvario de los migrantes víctimas de polleros, el otro es todo suyo. Y bueno, “Comala” es el noveno en el orden, donde se habla de dos trailers cargados con 445 cadáveres estacionados en una calle de Guadalajara en un llanto, en muchos llantos. Aparece “un país que clama por los hijos que nunca volvieron a sus casas”… los “buscan… en el monte. En el campo sembrado. Flotando en un río. En el desierto. A la orilla de la carretera. En la arena. En un canal semiseco…” En Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas… Este cuento es la fotografía de un país en llamas y lleno de dolor.