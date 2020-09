Las grandes maniobras en el mundo evangélico

El mundo evangélico continental tuvo muchas novedades, en sus relaciones con el mundo profano y particularmente la escena política, un contexto donde las megaiglesias, la teología de la prosperidad y los sectores dominionistas tratan de llevar su palabra, basada en la Biblia para “transformar la política”. Los hechos muestran las dificultades que tienen los actores religiosos para operar en el campo político, en muchos casos “el mundo” termina por devorarlos.

En los Estados Unidos la presencia de Franklin Graham en la Convención Nacional Republicana, donde se proclamó la propuesta de reelección de Donald Trump fue motivo de controversias, Franklin, primogénito del legendario Billy Graham, titular de un Ministerio acreditado en los sectores conservadores protestantes fue cuestionado pues la legislación estadounidense marca una separación entre el Estado y las Iglesias, están exentas de impuestos, siempre y cuando no se involucren en cuestiones políticas. Mas controvertida fue la decisión de Trump de subsidiar obras sociales de las iglesias, al ser incluidas en el Paycheck Protection Program, un subsidio a pequeñas empresas, que se hizo extensivo a las iglesias, lo cual implicó fuertes financiamientos a las denominaciones evangélicas y las diócesis católicas. El programa es señalado como clientelar pues los cheques llevan el nombre de Trump, a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

La prensa mexicana destacó con asombro el subsidio otorgado en este programa del gobierno de Trump a la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder Naason Joaquín está detenido en el estado de California acusado de delitos graves. La LDM Central USA Evangelical Ministries tiene planeado el Ligth at Flowery Branch, un extenso desarrollo inmobiliario para lo cual recibió alrededor de un millón de dólares. Recordemos que esta iglesia tiene importantes desarrollos inmobiliarios similares en México, El Salvador y Nicaragua, entre otros países.

El vicepresidente Pence, un converso del catolicismo al evangelicalismo retomó el tema provida como un elemento estratégico en la campaña republicana, en una disertación en la Iglesia Bautista de Cristo en Raleih, Carolina del Norte, donde explicó que la “Nación está por restaurar la santidad de la vida en el centro de la ley estadounidense”.

En México tuvimos novedades, el antiguo PES, Partido Encuentro Social, ahora Solidario recuperó su personería electoral y podrá competir en las elecciones de 2021. El partido evangélico que no fue apoyado por los evangélicos perdió su registro al no llegar al 3% de los votos, aunque obtuvo una cantidad importante de autoridades locales y cargos de elección popular y no pudo configurarse como un proyecto político con identidad propia, cuando muchos de sus candidatos les fueron impuestos por Morena o el PT: un caso paradigmático, el diputado Fernández Noroña (PT) fue parte de la cuota del PES. Según mis contactos, el PES disolvió el Consejo de Pastores, formado por líderes de iglesias que discretamente lo apoyaban, pareciera que su líder Hugo Eric Flores quiere entronizarse como líder único del partido. Estuvo a punto de no obtener el registro pues se le anularon varias asambleas distritales por la participación abierta e ilegal de ministros de culto en las mismas. Confraternice de Arturo Farela con más prudencia y experiencia se mantiene al margen de estos procesos de dudosas posibilidades, tratando de comprender cuales son las propuestas y percepciones ciudadanas. https://www.proceso.com.mx/646827/el-pes-revive-como-partido-nacional-se...

En Ecuador, en unas elecciones presidenciales polarizadas entre los hermanos Correa (Fabricio y Rafael), vinculados a la Teología de la Liberación, y Lucio Gutiérrez, propuesto por la derecha. Se postuló el pastor y abogado Gerson Almeida por el Movimiento Ecuatoriano Unido para las elecciones del 7 de febrero de 2021, doctor en Jurisprudencia y con maestría en Teología, fundador de la Iglesia Cristiana Ministerio Bethel y el Movimiento Promotores del Cambio; le acompaña Martha Cecilia Villafuerte, especializada en Marketing en los Estados Unidos, ambos fuertes militantes provida y defensores de la familia tradicional. https://www.noticiacristiana.com/iglesiaestado/2020/08/pastor-evangelico....

La nota más complicada está en Brasil, la destitución del gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por corrupción y la detención del pastor de Asambleas de Dios, Everaldo Pereira, presidente del Partido Social Cristiano (PSC) y quien bautizara a Jair Messiah Bolsonaro en las aguas del río Jordán antes de las elecciones presidenciales. El PSC es el partido de Bolsonaro. Witzel y Pereira son acusados de la compra de insumos médicos durante la pandemia, con sobreprecios; Witzel, un exinfante de marina y abogado, se hizo célebre por las instrucciones que dio a elementos policiales de disparar sin misericordia contra la población empobrecida de las favelas. Una serie de escándalos de corrupción que ponen a un grupo conocido de pastores conservadores en la cárcel. Asimismo, están involucrados en la trama Odebrecht.

Para completar el escándalo, la diputada federal y pastora Flordelis dos Santos fue acusada de planear el asesinato de su esposo, el también pastor Anderson do Carmo, simulando un asalto, participaron del homicidio hijos de la pareja, quienes también fueron arrestados.

Muchos podrán invocar que son casos aislados y que no representan a la mayoría de los evangélicos, estamos de acuerdo en ese planteo, pero que les afecta es evidente e inevitable.

Doctor en antropología, profesor investigador emérito ENAH-INAH