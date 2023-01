Las creencias religiosas en Estados Unidos. El Congreso y la sociedad

Los Estados Unidos son una potencia mundial fundada por protestantes y cuya ideología nacional es la Doctrina del Destino Manifiesto, (los elegidos por Dios para Salvar al mundo). ¿La mayoría sigue siendo protestante? Los censos norteamericanos no preguntan la adscripción religiosa, por los conceptos de separación de las iglesias del estado y nadie niega que la afiliación religiosa sea importante. Por ello debemos recurrir a encuestas. Recordemos que en el Censo de 2020 la población total fue de 331 millones personas.

En 2007 la proporción de cristianos estaba en el 78% y se consolidaba un 16% que se definía como ateo, agnóstico o “nada en particular”. Esta situación se ha consolidado en el 2023, los cristianos han disminuido al 63% de la población y los “sin filiación religiosa” se han incrementado al 29%, prácticamente tres de cada diez ciudadanos no tienen ninguna religión, y esta tendencia se consolida particularmente entre los jóvenes. Entre los cristianos, el 64% son protestantes y el 33.4% son católicos. Los protestantes han bajado al 40% de la población total y los católicos se han estabilizado en un 21%.

Dentro de los protestantes, el grupo más numeroso son los bautistas, un 11% de la población total de los Estados Unidos; le siguen los metodistas (4%) y pentecostales (4%), luteranos (3%), presbiterianos (2%). Hay un segmento importante de protestantes “no denominacionales” (7%), que prefieren no adscribirse a una iglesia en particular y un 6% vinculados a opciones protestantes muy pequeñas. Fuera de estos grandes troncos cristianos, cabe mencionar un 2% de mormones (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) y un 1% de adventistas y otro 1% de cristianos ortodoxos. Los judíos ascienden al 2%, los musulmanes, hinduistas y budistas tienen 1%. En conclusión, los protestantes son la primera minoría religiosa con el 40% del total, pero la organización cristiana más numerosa es la Iglesia Católica Romana (21%), aunque la segunda opción en materia religiosa son los “sin ninguna afiliación religiosa” (29%).

Teniendo este panorama en la sociedad norteamericana, veamos las creencias religiosas de los congresistas (Senado y Representantes). Los protestantes tienen el 56.7% y son el 40% de la población. Los católicos poseen el 27% y equivalen al 21%. También están sobre representados los bautistas (12.5%), metodistas (5.8), anglicanos (4.1%) y presbiterianos (4.7%). Fuera del bloque cristiano los judíos tienen el 6.2% de los congresistas y son el 2% de la población. Quienes notoriamente no están representados en el Congreso son quienes no tienen ningún tipo de afiliación religiosa, el 29% de la población total y sólo tienen menos del 4%, incluyendo en este segmento a quienes se negaron a contestar la pregunta.

Las bancadas partidarias tienen diferencias en materia religiosa, el 98.9% de los republicanos se asume como cristiano, mientras que el 76.4% de los demócratas son cristianos. El 69% de los republicanos y el 44.1% de los demócratas son protestantes. Los católicos son el 30.8% de la bancada demócrata y descienden al 24.7% de los republicanos.

Los demócratas se caracterizan porque prácticamente una cuarta parte de su bancada son miembros de grupos religiosos no cristianos y/o no creyentes. Tienen 31 judíos y los republicanos sólo dos. Los tres representantes musulmanes son demócratas, al igual que los tres unitarios universalistas, los únicos budistas e hinduistas son también demócratas. Los no afiliados o que se niegan a declarar su preferencia religiosa (20) son también demócratas.

Es muy significativa la distribución por género, las mujeres son 153 (29.3%) de los 540 congresistas con derecho a voto, mientras que hace una década eran sólo 96 (17.8%). Hay una diferencia notable por bancadas: 109 mujeres demócratas representan el 43%, mientras que las 44 mujeres republicanas representan el 16% de esta corriente política.

Tenemos muchas preguntas, las más notables: ¿Qué pasará cuando los jóvenes no creyentes y las mujeres incrementen su presencia en el Congreso? ¿Podemos seguir hablando de Estados Unidos como una potencia protestante?

Doctor en antropología, profesor investigador emérito ENAH-INAH

