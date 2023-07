Designando el sucesor. Los príncipes de Francisco

Como siempre, el papa Francisco no deja de sorprendernos. Para quienes pensaban que el pontífice que venía del Fin del Mundo seria provinciano nos viene demostrando que los provincianos eran los papas europeos. En este nuevo Consistorio agrega dos países al Colegio de Cardenales: Malasia y Sudán del Sur, con ellos son 90 los representados. Para quienes apuestan a la mala salud del jefe de la única monarquía absoluta europea, Francisco a sus 86 años goza de buena salud. Como monarca absoluto designa a quienes nombran a su sucesor, la Iglesia católica romana que reclama 1,300 millones de feligreses, no es una democracia y solo 137 personas designan a quien los gobierna.

El nuevo papa seria designado por 137 cardenales con derecho a voto, hay detalles y dicen que “el demonio está en los detalles”.

El 28 de diciembre cumple 80 años el último cardenal del Opus Dei con derecho a voto, no queda ninguno de la Prelatura, sin prelado. Los religiosos incrementan su presencia con respecto a los diocesanos; habrá 28 religiosos con derecho a voto, de ellos los bloques mas fuertes son los jesuitas (6) y los franciscanos (7), le siguen los salesianos (5). Los demás tendrán un solo cardenal. Otro bloque interesante son los que vienen de la diplomacia vaticana, son 5 nuncios comenzando por Parolin, el ahora secretario de Estado. Los nuncios son veteranos de la diplomacia, todos estuvieron en África y Asia, pasando después a América y Europa, Cristopher Pierre estuvo en México y ahora está en Estados Unidos. Pero no hay ningún norteamericano, pues el único nacido allí es el agustino Prevost, quien toda su vida eclesiástica estuvo en Perú. Ahora se ocupa de designar obispos, apoyado por mujeres religiosas, que paradójicamente no pueden ser obispos.

El Colegio de Cardenales estará integrado por 46 europeos, 16 norteamericanos y canadienses, 5 centroamericanos, 14 sudamericanos, 16 africanos, 21 asiáticos y tres de Oceanía, más los que se agreguen. Los mexicanos deberán esperar otra vez, solo les quedan dos cardenales con derecho a voto; quedaron fuera de la Gracia. El episcopado norteamericano y el mexicano continúan “castigados” por no asumir la línea de Francisco. No hay ningún ucraniano designado cardenal, los “uniatos” ucranianos, fieles al papa romano apoyaron a los nazis en la II Guerra Mundial, esperando sacudirse de los soviéticos, hicieron mal el cálculo y sus vecinos les reclaman por sus “alianzas”. y su participación en el exterminio del Holocausto. Los israelíes, aliados estratégicos de los Estados Unidos se “cocinan aparte” en esta ocasión, no pueden “olvidar” más de un millón y medio de judíos exterminados en Ucrania, la Galitzia polaca y los rom o gitanos asesinados en la cámara de gases. Bielorrusos y polacos todavía le reclaman por miles de compatriotas asesinados por ucranianos pronazis en la II Guerra Mundial, los europeos cultivan la memoria y 70 años fue apenas ayer.

En septiembre el papa irá a Mongolia evitando una vez más la afligida Ucrania y visitando a un aliado histórico de Rusia. En Mongolia vivan 1,400 católicos, no es el número sino el hecho, Mongolia sólo colinda con dos países, gigantes asiáticos: China y Rusia, es un gesto político, “podría visitarlos, si se animan a invitarme”. Rusia es un país de mayoría cristiano ortodoxo, donde hay importantes contingentes de católicos romanos. y la República Popular China el país ateo más poblado del mundo, tiene alrededor de 10 millones de cristianos que se disputan entre protestantes, pentecostales y católicos. Para Francisco la clave de la expansión del catolicismo consiste en expandir sus fronteras, luego ver que pasa dentro de sus “nuevos espacios”.

El papa sabe que, si bien es un anciano con una salud muy bien cuidada, no ignora que algún día se irá y responsablemente prepara su sucesión, es consciente que no puede elegir a su sucesor, pero está definiendo las condiciones de este. Les quitó piso a los europeos, está designando latinoamericanos y estadounidenses cercanos a su línea, africanos y asiáticos con un bloque que está rebasando a los otros garantizan, que es muy probable que el nuevo papa también venga del “Fin del Mundo”. ¿Quién será? la mejor forma de no equivocarse es evitando las predicciones, nunca hay que olvidar que nadie predijo que Jorge Mario Bergoglio sería conocido como Francisco. Los antropólogos analizamos la realidad, pero no hacemos predicciones, esa es la tentación de los que se equivocan constantemente.

Doctor en antropología, profesor investigador emérito ENAH-INAH