Ya hay dinero para restaurar el Monumento a La Raza

Nos cuentan que autoridades del Gobierno capitalino ya cuentan con el presupuesto, en este caso de parte del INBAL, para la rehabilitación del Monumento a La Raza, que como le informamos en estas páginas está en el abandono. Nos detallan que luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres, instruyó al consejero jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas, que revisara el tema legal para darle atención, en esa área arrastraron el lápiz y nos aseguran que ya hay recursos públicos federales para iniciar la rehabilitación, y es muy probable que en las próximas semanas ya se vean los trabajos de remozamiento.

Regresa Chíguil a la GAM, pero ya no al Comité Estatal de Morena

Nos cuentan que mañana será el último día que Clara Brugada, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, tendrá coordinador de campaña. Y es que, nos recuerdan, la licencia que solicitó Francisco Chíguil al Congreso capitalino para trabajar con doña Clara vence este 20 de octubre, por lo que tendrá que regresar a su cargo a la alcaldía Gustavo A. Madero. Durante estos 14 días de licencia, don Francisco acompañó a la también edil con licencia en Iztapalapa a todos sus recorridos y fue muy crítico en sus mensajes, al asegurar que ya la Ciudad una vez se equivocó con un policía, por lo que no debía repetir ese error. Nos comentan que también se separó de su cargo como presidente del Comité Estatal de Morena, por lo que en los próximos días los morenistas escogerán a su relevo, pues no podrá regresar a ese puesto.

Desde cero, el plan de cámaras de vigilancia en el transporte público en Edomex

Parece que no tienen fin las anomalías que están hallando los nuevos secretarios del gobierno mexiquense, que encabeza Delfina Gómez. Ahora es el caso de las cámaras de videovigilancia que fueron obligatorias para unidades de transporte público, pero no estaban conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), por lo que el titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja, planea reiniciar el programa, pues incluso cobraban a transportistas por algo que no era 100% funcional.