¿Y quién quita la propaganda?

Vaya sorpresa la que causó entre los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos dicen, la resolución del Tribunal Electoral local, que encabeza el magistrado presidente interino, Armando Ambriz, al revocar el acuerdo para que el gobierno capitalino retirara la propaganda que inunda las calles de la Ciudad, así como las pintas en bardas. Ahora habrá que esperar a que algún representante de un partido se anime a impugnar la resolución que aprobaron por unanimidad los magistrados y sea la Sala Regional la que resuelva el asunto; de lo contrario, sólo queda preguntarse de quién será la responsabilidad de quitar esas mantas y pendones.

Alista alianza su registro

Nos comentan que será este domingo 5 de noviembre, en el marco del inicio de las precampañas, cuando la alianza PRI-PAN-PRD registre ante autoridades electorales su intención de ir juntos en las próximas elecciones de 2024. Tal y como lo han señalado los dirigentes locales, Israel Betanzos, Andrés Atayde y Nora Arias, respectivamente, en la oposición no llevan prisa y, por el contrario, buscan evitar a toda costa la división de sus fuerzas políticas, lo cual, conforme se acercan los tiempos electorales, se ve cada vez más complicado, y más cuando en días recientes se ha difundido que por lo menos el PAN ya tiene a su elegido, lo que las dirigencias nacional y local de inmediato salieron a aclarar que no es así. Por cierto que sobre el método de elección de su candidato todavía no hay luz verde.

Discuten, otra vez, Taboada y Brugada

Hablando de aspirantes a la Jefatura de Gobierno, quienes ayer protagonizaron una nueva pelea en redes sociales, fueron Clara Brugada y Santiago Taboada. A través de su cuenta de X, el panista hizo referencia de las preferencias electorales hacia 2024 asegurando que Morena “ya se va” de la Ciudad de México, a lo que de inmediato reviró la morenista señalando que es la oposición la que no tiene posibilidades de ganar en los comicios, Taboada respondió que uno de los principales problemas que enfrenta la capital es el tema de la inseguridad, de lo que acusó a Brugada como una de las responsables de este problema.