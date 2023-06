¿Y quién dio su voto a Marcelo Ebrard?

Vaya “bromita” la que un diputado anónimo decidió hacer en la toma de protesta de Martí Batres como jefe de Gobierno, al darle su voto como sustituto de Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard, hoy aspirante a encabezar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Al dar lectura del resultado de la votación, la secretaria de la Mesa Directiva, Marcela Fuente Castillo, anunció que se habían recibido 64 votos a favor de Batres y uno por Ebrard, lo que causó sorpresa y risas entre los presentes; por supuesto, ya varios diputados se deslindaron y bajo argumento de que su voto fue secreto, nadie quiere responsabilizarse del sufragio a favor de Ebrard, quien por cierto, ya ocupó la Jefatura de Gobierno.

Nombran encargado de despacho en el Instituto de Planeación

Desde hace cuatro meses que renunció Pablo Benlliure al Instituto de Planeación de la Ciudad de México, la responsabilidad había sido asumida por el entonces secretario de Gobierno, Martí Batres; sin embargo, ayer se informó que sería Patricio Carezzana el encargado de despacho del organismo. El nombramiento se dio con el voto por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno y se mantendrá en el puesto hasta que el Congreso lleve a cabo la designación de su titular. Carezzana, quien se desempeñaba como director Ejecutivo de Planeación del Desarrollo en el instituto, tiene una ardua labor, pues deberá retomar los trabajos en torno a los planes de desarrollo de la Ciudad, que no sólo han causado inconformidad entre diputados de oposición, sino también con agrupaciones vecinales.

Cubren pintas del Congreso para la foto

Vaya sorpresa la que se llevaron quienes acudieron ayer al Congreso capitalino al ver que parte de la fachada estaba cubierta con lonas negras, aunque algunos pensaron que se trataba del inicio de la limpieza y restauración, nos comentan que no es así, sólo se cubrieron las pintas que había en las paredes y muros para que no salieran en las fotografías de la toma de protesta del jefe de Gobierno sustituto, Martí Batres. Nos recuerdan que fue en febrero cuando colectivos de mujeres transexuales se manifestaron frente al edificio y un grupo realizó pintas e irrumpió en el lugar. Han pasado poco más de cuatro meses y parece que no está en los planes de los legisladores darle una limpiadita al recinto.