Vienen multas por espectaculares ilegales en CDMX

No hay plazo que no se cumpla y finalmente el gobierno de la Ciudad de México decidió que desde hoy no habrá prórroga para las empresas que mantengan sus espectaculares en azoteas, sino que los deberán retirar y con multas de hasta 1.5 millones de pesos. Y es que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se dará marcha atrás, pues se les dio un año para quitarlos. Ahora, lo que tendremos que ver es cómo se instrumentan los retiros y la aplicación de las multas, porque varias se resisten a quitarlos, como lo señaló a este diario el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa. Y de la otra cara de la moneda, hay publicistas que aseguran que no todos han sido medidos con la misma vara y que difícilmente quitarán los que restan. Todo está por verse.

¿Y qué pasó en el PRI?

Todavía no terminaba el conteo de votos en el PREP y militantes priistas empezaban a analizar qué fue lo que pasó para tener esa dolorosa derrota que les arrebató el gobierno del Estado de México y ahora, desde septiembre, gobernará la morenista Delfina Gómez. Nos cuentan que entre el diagnóstico que han empezado a realizar es que hubo una suerte de brazos caídos, pues había presidentes municipales que no estaban muy contentos con el equipo que rodeaba a la candidata Alejandra del Moral, porque los ignoraban, los ninguneaban. Otros buscan explicación en traiciones al interior. Lo cierto es que se percibe que no todos los priistas salieron a la calle a defender el proyecto, como se los pidió Del Moral.

Se mueve más Rosa Icela

No sólo parece que se dio el banderazo de salida para las corcholatas presidenciales de Morena con la conclusión de la elección en el Estado de México, sino también en la Ciudad de México. Y es que empezó a circular un mensaje de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en el que habló de que entre los aspirantes de la 4T para la Ciudad de México debe prevalecer la unidad y las propuestas y en contra de las descalificaciones y de que el método debe ser la encuesta. Pues ya no sólo alzó la mano, también la voz, pues la exsecretaria de Gobierno se había mantenido con un perfil bajo, pero en las últimas semanas se placea más en la capital.