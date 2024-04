Va primer round entre Federico Döring y Néstor Vargas Nos cuentan que Federico Döring, coordinador de campaña de Santiago Taboada, aspirante a la Jefatura de Gobierno, denunció que el consejero Jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas, buscaba meterlo a la cárcel. Y es que, nos detallan, en el juicio electoral que promovió el jefe de Gobierno, Martí Batres, en contra de las medidas cautelares que le dictó el IECM por presuntamente inmiscuirse en el proceso electoral, interpuesto por el consejero jurídico, se pretendía que el también diputado local del PAN fuera investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales precisamente por haber promovido estas medidas cautelares. Nos aseguran que el propio Batres le pidió al consejero jurídico que se desistiera de esta petición ¿Será?

Caty Monreal pinta su raya con papá

Nos dicen que este domingo la candidata de Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Cuauhtémoc, Caty Monreal, pintó su raya con su papá, el senador morenista Ricardo Monreal, pues pidió que la juzguen a ella por su trayectoria, ya sea para bien o para mal, y no por otras personas como su padre. “Les pido que me den una oportunidad a mí, ya que la vida juzgará a mi papá, esa es su vida. Yo soy Caty Monreal” y con ese discurso en un evento de la colonia Condesa, recibió el apoyo público del escritor Paco Ignacio Taibo II, quien ella misma dijo, no la quería como candidata, así que pidió hablar con él y fue de esa forma como lo convenció de que la ayudara para recuperar la demarcación. Así que doña Caty pinta su raya para recibir apoyos y, de paso, atajar críticas de su contrincante.

Expanista le ofrece una disculpa a Sheinbaum

Le platicamos que quien aprovechó la coyuntura del primer debate presidencial fue la diputada local expanista Ana Villagrán, quien hoy apoya a la 4T. Resulta que en su cuenta de X ofreció una disculpa pública a la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, pues narró que cuando estaba en las filas del PAN arremetió contra la exjefa de Gobierno al momento de criticarla e, incluso, dijo, “la vulneré” en su afán de ganar adeptos al interior del panismo que, ella misma señaló, le cerró las puertas. Ahora, doña Ana está al lado y en franco respaldo de doña Clara y doña Claudia. La pregunta es ¿a quién más le tendrá que ofrecer disculpas para que vaya adentrándose en la 4T?