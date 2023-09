“Urge” la reapertura de la Línea 1 del Metro

La Línea 1 del Metro ha cumplido un año cerrada en su primer tramo por trabajos de rehabilitación y no se ve para cuándo sea reabierta al público. El jefe de Gobierno, Martí Batres, aseguró el lunes que se mantienen en pláticas con la empresa china CRRC, que está a cargo de los trabajos, para acordar las acciones necesarias para darle celeridad a la obra, pues a decir del propio Batres “urge” la reapertura, urgencia que seguramente comparten los usuarios, quienes han tenido que adaptarse al servicio emergente que brindan autobuses de RTP y Mexibús o, de plano, buscar rutas alternas. Eso sí, el jefe de Gobierno aclaró que no pretenden entrar en conflicto con la empresa, por lo que prefirió no referirse a posibles sanciones por los retrasos.

Sin autorización, usan imagen de EL UNIVERSAL con fines electorales

No robar, no mentir y no traicionar son las tres promesas que hacen los morenistas que quieren gobernar; sin embargo, al que le falla la primera es al exalcalde de Azcapotzalco, Enrique Vargas Anaya, quien en su intento por conseguir la candidatura de Morena para contender otra vez por la alcaldía hace propaganda robando la propiedad intelectual de esta casa editorial. Por las calles de Azcapotzalco se reparten volantes en los cuales se utiliza sin ninguna autorización el cabezal de EL UNIVERSAL y se reproduce el contenido de la columna El Caballito correspondiente a la edición del 11 de mayo de 2023. Don Enrique, debe quedar claro, aprovecha la imagen y los contenidos propiedad de El Gran Diario de México para, dolosamente, reproducirlos con fines propagandísticos, situación de la que este diario condena y se deslinda.

Celebra Tabe nombramiento de Xóchitl Gálvez

Nos platican que los panistas han tomado con buenos bríos el nombramiento de Xóchitl Gálvez como la abanderada del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República. Tal es el caso del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien aseguró que la exjefa delegacional en dicha demarcación representa a las personas que luchan y salen adelante, sin tener privilegios. El edil destacó que doña Xóchitl ha logrado “sacudir” a los morenistas, pues en sólo dos meses logró que los mexicanos la vean como una buena opción de gobierno.