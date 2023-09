Un Monreal divide en Cuauhtémoc

Nos platican que dentro de los morenistas en la alcaldía Cuauhtémoc no todo es miel sobre hojuelas, pues hay varios a los que les preocupa que se empiece a empujar a Catalina Monreal, hija del senador con licencia Ricardo Monreal, como aspirante a la titularidad de la demarcación por el partido guinda. Nos dicen que no tuvo grandes logros al coordinar las candidaturas en el anterior proceso por Fuerza por México, además de que no les gusta que lleve una buena relación con la alcaldesa aliancista de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Para muchos, nos dicen, que se busque a la hija de don Ricardo, quien ya se bajó de la contienda de la Ciudad de México y se sumó al equipo de Claudia Sheinbaum, no es un buen augurio para la causa morenista. ¿Qué dirán todos los actores?

Un reto para la primera mujer gobernadora del Edomex

El que hizo un resumen de los pendientes que se quedarán para la gobernadora morenista Delfina Gómez fue el todavía secretario de Seguridad, Rodrigo Celis. Nos dicen que apuntó que uno de los temas trascendentes es la población carcelaria, donde la actual infraestructura es insuficiente, pues las 21 prisiones estatales pueden albergar a 15 mil internos, pero en realidad tienen 30 mil. Y bajo esa línea, nos aseveran, quedan pendientes reformas legislativas para construir dos centros penitenciarios, mediante el esquema de Asociación Público-Privada. El rezago en la materia pasará a otro gobierno y, nos dicen, hay que ver cuál es la estrategia que tendrá la maestra y los diputados locales del guinda para atender este problema acumulado y heredado. Un reto para la primera mujer gobernadora del Edomex.

Que va para largo la reparación del socavón en GAM

Le contamos que ayer la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, aseguró que, al menos, tardará un mes más la reparación del socavón que se abrió en un deportivo en la alcaldía Gustavo A. Madero, debido a la rotura de la tubería de drenaje. La funcionaria capitalina indicó que se llevan trabajando tres semanas, pero que para cambiar toda la infraestructura que se requiere casi se duplicó el número de metros a sustituir por parte de la empresa que contrató el Sacmex, por lo que en 30 días la situación podría regresar a la normalidad.