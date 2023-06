Un apapacho al alcalde de Coyoacán

Muy reconocido estuvo ayer el alcalde de Coyoacán, el aliancista Giovanni Gutiérrez por el jefe de Gobierno, Martí Batres. Y es que durante la entrega de la unidad habitacional Rosario Ibarra de Piedra, don Martí destacó la participación del edil en la reunión de Cabildo que se realizó la noche del viernes, donde, dijo, “se portó muy bien”. No conforme con los cumplidos, el jefe de Gobierno aseguró que pese a ser de proyectos políticos diferentes eso no ha impedido que puedan hablar y resolver de manera conjunta los problemas de la gente. Tanto halago se vio sellado con un abrazo entre ambos y el aplauso de los presentes.

Promete Martí que no habrá persecución política

Hablando de la reunión de Cabildo, nos platican que este primer encuentro se realizó bajo buenos términos y se dio espacio para que los alcaldes hicieran sus propios planteamientos, lo que ya, de inicio, dejó con un buen sabor de boca incluso a los ediles de oposición, que no habían encontrado apertura al diálogo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. El jefe de Gobierno, Martí Batres, reiteró que su objetivo es mantener una buena relación con todos y aseguró que no hay, no hubo y ni habrá persecución política… Por cierto que al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien no acudió ni envió un representante al Cabildo por motivos de salud, según se informó, sí se le vio ayer en una reunión con la militancia de Morena en dicha demarcación.

El agua no llega a Ecatepec… ¿por falta de pago?

Quien se subió al tema del desabasto de agua en Ecatepec fue el diputado de Morena, Faustino de la Cruz Pérez, al señalar que de acuerdo con el Informe de Auditoría sobre Estados Financieros del 31 de diciembre de 2022 de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), el municipio tiene un adeudo de mil 134 millones 30 mil 100 pesos, a pesar de que para ese año la administración municipal aprobó 5 mil 598 millones de pesos, entre otros rubros, para el abasto de agua. Así que, de acuerdo con el análisis del legislador, aunque los ecatepenses paguen por el suministro, el desabasto llega a niveles graves.