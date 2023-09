Tiempo de definiciones de Morena en la CDMX

Nos platican que las aguas en Morena en la Ciudad de México no están, de ninguna manera, en calma. Luego del arranque informal del proceso interno la semana pasada, algunos de los jugadores nacionales todavía están barajando la posibilidad de buscar la Jefatura de Gobierno. Nos adelantan que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sigue interesado, pero no se acaba de apuntar. Ayer dijo que verá los lineamientos y condiciones de cómo viene la convocatoria interna, aunque adelantó que será una encuesta. Y la declaración, nos comentan, no debe verse aislada de la visita que realizó a la oficina del jefe de Gobierno, Martí Batres, donde hablaron de la transformación del país y la capital.

Delfina trabaja en los detalles de su toma de posesión

En el Estado de México están a dos días de que rinda protesta como gobernadora la morenista Delfina Gómez, ante el Congreso mexiquenses y, por ello, ayer se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política para entablar puentes y hallar coincidencias para avanzar en los temas. Además de Maurilio Hernández, líder de los diputados morenistas, estuvieron el presidente de la Jucopo, el priista Elías Rescala, así como el dirigente de los legisladores del PAN, Enrique Vargas, y el presidente del grupo parlamentario del PRD, Omar Ortega. Doña Delfina y su equipo, nos dicen, no quieren dejar nada a la improvisación.

No se olvida golpe de Estado en Chile en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento

Nos cuentan que para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, el jefe de Gobierno, Martí Batres, nombró al Patio Poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento como Salvador Allende. Nos detallan que durante una ceremonia para recordar esta efeméride y develar la placa conmemorativa, el mandatario capitalino destacó la trayectoria de este personaje y recordó que en América Latina, cuando la derecha no ha triunfado por la vía de las urnas, muchas veces recurre a los actos de fuerza como en Chile, Guatemala, Bolivia y Argentina. Ante esto, nos comentan, Batres dijo que se debe cuidar la democracia porque las fuerzas conservadoras y de derecha no tienen compromiso con la democracia y sólo la defienden cuando triunfan, pero no cuando lo hacen las fuerzas progresistas y de izquierda.