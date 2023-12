Texcaltitlán a una semana

A una semana de que se registró el enfrentamiento en la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, el sentir de quienes aún permanecen en la zona es de miedo e incertidumbre, pues pese a la presencia de fuerzas estatales y federales, temen que integrantes del crimen organizado regresen a cobrar venganza, además de que fueron abandonados a su suerte por autoridades municipales, pues nos dicen, del alcalde de Texcaltitlán, Javier Lujano Huerta (PRD), y los integrantes del Cabildo nada se sabe. La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, se ha hecho presente en dos ocasiones en la zona, primero para llevar apoyos y supervisar la seguridad en lugar, pero sobre todo para tratar de dejar el mensaje de que no están solos. Ya se verá con el paso de los días si la presencia de las fuerzas federales y el gabinete estatal es suficiente para que Texcapilla vuelva a la normalidad.

CDMX no cede ante petición del Congreso

Quienes no dieron su brazo a torcer, por lo menos no por ahora, fueron el jefe de Gobierno, Martí Batres, y la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González. Ayer, en este espacio le dimos cuenta de que en medio de las negociaciones para la aprobación del Paquete Económico 2024, los diputados buscaron negociar una partida presupuestal por mil 701 millones de pesos; sin embargo, no obtuvieron una respuesta del todo satisfactoria, por lo que los legisladores optaron por adicionar un artículo transitorio que les permita garantizar dichos recursos antes de que se retiren del cargo, en agosto del próximo año. Bien dicen en los pasillos del gobierno local que doña Luz Elena es una dama de hierro, y tal parece que quedó confirmado, eso sí, tanto la secretaria como el jefe de Gobierno celebraron la aprobación de lo que denominaron como un presupuesto con acento social.

¿Qué le pasó al diputado Espina?

Hablando del Congreso, nos comentan que durante la aprobación del presupuesto, la madrugada de este viernes, el diputado de Izquierda Liberal Gonzalo Espina se dio tiempo no sólo para entablar negociaciones, sino también de ponerse alegre, y es que luego de encontrar su curul y sentarse decidió ponerse a escuchar música de rock a todo volumen, tal fue el ruido que la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido (PAN), le llamó la atención, mientras que Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, quien en ese momento se encontraba en tribuna, solicitó que alguien le ayudara a don Gonzalo a emitir su voto. Total que conforme avanzó la noche, el diputado Espina de plano fue sacado del salón de plenos por sus asesores.