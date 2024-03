Tenso intercambio de mensajes entre Brugada y Limón

Nos cuentan que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón (PAN-PRI-PRD), y la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada, intercambiaron mensajes de WhatsApp y publicaciones para aclararse un audio falso que circuló en redes sociales en el que supuestamente la panista convocó a boicotear un evento de Brugada este martes en la demarcación que gobierna. Nos detallan que doña Lía se desmarcó de este audio e informó que habló directamente con doña Clara para desmentir esta acusación “infundada”, y dijo que siempre ha sido fiel defensora de la democracia. En respuesta, la exedil de Iztapalapa aclaró que recibió un mensaje de texto de la alcaldesa, y resaltó que estamos en una ciudad de derechos y libertades, donde se respeta la democracia, la cual pasa por la libre expresión de las ideas. Los ánimos andan caldeados.

Van contra el nazismo y fascismo en la CDMX

Nos cuentan que el pleno del Congreso capitalino aprobó ayer un dictamen para considerar como discriminatorio el racismo, nazismo y neonazismo, y cualquier mensaje que promueva o incite el odio. Diputados también avalaron, por mayoría, considerar como discriminatorio publicar, por cualquier vía, mensajes que justifiquen actos de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Y es que en los últimos meses, nos recuerdan, las autoridades capitalinas han suspendido actividades de negocios donde se pretenden realizar conciertos pronazis.

Presidenta del PRI en Edomex se deslinda de aspirante

Nos platican que la dirigente estatal del PRI, Ana Lilia Herrera, tuvo que salir a deslindarse de Óscar Sánchez, quien es aspirante a la reelección de la presidencia de Almoloya de Juárez por el tricolor. Y es que el edil está acusado por su esposa de ser un deudor alimentario y ayer apareció un espectacular con la imagen de don Óscar, abrazado de doña Ana Lilia, con la leyenda: “Ana Lilia si tu esposo fuera un golpeador ¿También lo harías candidato? ¡No nos vamos a callar!”. Si bien la publicidad no está firmada, la dirigente estatal salió a deslindarse y aseguró que no apoya a nadie aún, pues no se han definido candidaturas. En un video que colocó en sus redes se desmarcó y advirtió con iniciar un procedimiento por violencia política de género en contra de quien utilice su imagen indebidamente.