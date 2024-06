Arranca la transición en la CDMX

Le contamos que en la Ciudad de México, la transición del poder entre el mandatario Martí Batres y la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, arranca este miércoles. Nos comentan que la cita será a las 11:00 horas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, y nos adelantan que sentarán las bases para empezar el trabajo administrativo y financiero para dar cauce a este proceso que culminará el 5 de octubre, cuando doña Clara asuma el cargo. De entrada, nos recuerdan que don Martí ha señalado que esta etapa será muy tersa, pues ambos pertenecen al mismo proyecto político. Nosotros le recordamos que don Martí y doña Clara han mantenido una relación política muy cercana desde hace varios años en la capital del país. ¡Enhorabuena para la capital!

Si regresa Ahumada al país, la fiscalía no lo puede detener

Una vez que el empresario y autor de los videoescándalos, Carlos Ahumada, aceptó su extradición a México, nos detallan que la situación legal no es tan sencilla como parece. Nos aseveran que si bien hay una orden de aprehensión vigente por cumplimentar por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina por un fraude genérico, los agentes no podrían detener al exdueño del Santos porque cuenta con una suspensión provisional de un amparo que promovió para no ser detenido. Así que quienes apuntaban que la FGJ podría arrestarlo, pues no es así, y habrá que esperar la resolución de los jueces.

PRD salva registro en la capital del país y en el Edomex

Mientras a nivel nacional el PRD está en calidad de difunto, en la Ciudad y en el Estado de México logró salvar el registro, y en esta ocasión el perredismo se convertirá en partido local. En el caso de la capital, su presidenta, Nora Arias, celebró que haya conseguido mantener el registro y aseguró que pese a las adversidades lo rescataron. Ahora, ella será la única diputada del sol azteca en el Congreso capitalino. Mientras, en el Estado de México, su dirigente estatal, Omar Ortega, también confirmó que conservarán el registro y, de hecho, contarán con dos legisladores por la vía plurinominal, y uno de ellos será don Omar. Así el panorama del PRD que, hace muchos años, era el partido hegemónico en la CDMX y gobernó municipios grandes en el Edomex.