Sube la temperatura para el debate entre Alejandra y Delfina

Nos dicen que en el equipo de la candidata del PRI-PAN-PRD a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, consideran que los estrategas de su contrincante de Morena, Delfina Gómez, decidieron hacer a un lado la sororidad y soltar el primer golpe contra doña Alejandra, al circular un video en el que señalan presuntas irregularidades electorales por un discurso en el que Del Moral pide a su estructura que “hagan lo que saben hacer”; lo que, aseguran las huestes de doña Alejandra, se entiende como recorrer el territorio, tocar las puertas y ganar el voto de miles de ciudadanos. Los morenistas, afirman los aliancistas, le dieron otra interpretación. Lo cierto es que el ambiente previo al debate de mañana está subiendo de temperatura.

Con alfileres, apoyo de corcholatas a campaña en Edomex

Nos comentan que en Morena están extremando cuidados en las dos elecciones para las gubernaturas del 4 de junio, principalmente en el Estado de México. Ayer, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de plano dijo que las corcholatas presidenciables —Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López— tendrán, si es que van, visitas muy cuidadas para apoyar a su candidata, Delfina Gómez, pues, recordó, ya en pasadas elecciones el tribunal electoral federal determinó que su presencia, si bien no impactó en el resultado porque la diferencia entre el ganador y el segundo lugar fue mayor de cinco puntos, sí evaluó sus visitas. Por ello, don Mario dijo que no quieren llamado de atención para el partido ni menos para doña Delfina, además de que deben de contar conque también estarán vigilados por sus adversarios, quienes no dudarán en denunciar la mínima intervención de funcionarios.

Sheinbaum, con un pie en Estados Unidos

La que planea una gira internacional es la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien tiene ya casi el permiso del Congreso capitalino para ausentarse unos días y estar presente el 26 y 27 de abril en la Cumbre de Ciudad de América, en Denver, Colorado. La mandataria, quien prevé hablar de capitales sustentables y movilidad en ese foro, nos comentan, fue invitada por comunidades de migrantes y analiza si podrá reunirse con ellos. Su equipo espera tener el aval de los diputados locales, lo cual ya casi es un hecho, pues lo aprobaron en la Junta de Coordinación Política, y ahora, para formalismos, sólo falta que lo apruebe el pleno por mayoría y se prevé que ocurra el jueves. Así que doña Claudia iniciará sus giras internacionales ¿Habrá más?