S.O.S por las inundaciones en Parres, Tlalpan

Nos platican que las fuertes lluvias que se han registrado en la Ciudad de México han afectado de forma particular en la zona de Parres, en la alcaldía Tlalpan, donde las inundaciones de casas provocaron un reclamo de la edil perredista Alfa González al jefe de Gobierno, Martí Batres, de que no se había dado la atención necesaria a los vecinos, sobre todo porque ya hay quejas de que una obra del sistema de aguas capitalino no está funcionando del todo bien. Nos dicen que ante el llamado, don Martí envió ayer al secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, y personal de Protección Civil. Sin embargo, nos dicen que hay alerta entre los pobladores.

Más nombres de aspirantes para la Ciudad de México aparecen en bardas

Le hemos contado que existe una barda sobre avenida Eduardo Molina, en la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada a dos cuadras de San Lázaro, que se ha convertido en una zona de exhibición de casi todos los que aspiran a la candidatura presidencial o de la Ciudad de México. Este fin de semana reapareció el nombre de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con la leyenda #EsClaudia; surgió #LaRutaesClara, en alusión a la alcaldesa morenista de Iztapalapa, Clara Brugada, quien busca la candidatura a la CDMX. Y el diputado local Miguel Torruco con la leyenda #RelevoGeneracionalCDMX. ¿Quién pagará esos espacios?

¿Qué hay detrás de la muerte del perrito Zeus?

Una gran indignación causó el asesinato de un perrito llamado Zeus, que defendió a su dueño de cuatro sujetos que, se informó, intentaban asaltar al adulto mayor. Nos detallan que la policía capitalina anda tras el rastro de los sujetos que aparecen en el video que se viralizó porque, al parecer, son presuntos narcomenudistas de la zona de la Ronda en Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, e, incluso, se indaga si tienen nexos con la célula criminal de la Ronda 88. Y es que el propio jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, indicó que el asesino, ya detenido, intentó esconderse en la colonia exHipódromo de Peralvillo.