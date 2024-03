Silbidos para líder de Morena en la CDMX

Nos cuentan que no le fue muy bien al presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, durante el evento que encabezó la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Clara Brugada en el Auditorio Nacional. Nos detallan que cuando don Sebastián tomó el micrófono para dar un mensaje y un sector de los asistentes de inmediato comenzó a silbar, por lo que elevó el tono de voz y lanzó arengas para obtener respuesta de los asistentes. Nos comentan que los silbidos probablemente respondan a la inconformidad que hay en diferentes sectores del partido tras la elección de candidatos a alcaldías y diputaciones locales. De hecho, algunos se aventuran a señalar que esa música de viento pudo ser un regalo que mandaron al acto desde la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se sabe que aún hay inconformidad y no superan los resultados del proceso interno.

¿Pesa el apellido en Cuauhtémoc?

Nos adelantan que una vez que arranquen las campañas en las alcaldías de la Ciudad de México, a partir del 1 de abril, los ojos estarán puestos en lo que pasará con la Cuauhtémoc, toda vez que se prevé una contienda aguerrida entre la morenista Catalina Monreal y la activista Alessandra Rojo de la Vega, propuesta por la coalición Fuerza y Corazón por México. Nos aseveran que la dificultad a la que se enfrentará doña Caty recae en su otrora poderoso apellido y que no deja de relacionarse con el gobierno de Zacatecas, donde la inseguridad está desbordada. De hecho, nos aseguran que algunas mediciones apuntan a que han recaído sobre ella varios de los negativos que cargan sus tíos David y Saúl Monreal, gobernador del estado y alcalde de Fresnillo.

Independientes con Taboada

Nos señalan que Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la CDMX, ya fichó en su Liga del Cambio a otro exaspirante independiente a la Jefatura de Gobierno de la capital del país. A Lorena Osornio, se suma Pedro Pablo de Antuñano, quien ya dijo que lo que queda de Redes Sociales Progresistas impulsará al exalcalde de Benito Juárez. Don Pedro Pablo, cercano a Ricardo Monreal, nos comentan, aseguró que su nueva prioridad es formular una Ciudad plural e incluyente que no persiga, que no subordine y que escuche, por lo que van a inclinar la balanza para que Taboada sea el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Nos dicen que, si de algo sirve esta ayuda, también se la darán a la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, pues ya vio que con Morena nada más no.